日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送された。

優勝賞金５００万円をめざし、史上最多６１７１人がエントリーした今大会で今井らいぱちが制した。

ファイナルステージ圧勝で優勝が決まると「ありがとうございます！マジか〜、マジか〜」と叫んだ、らいぱち。「やった〜！ありがとっす」と頭を下げると「本当にありがとうございます。ピン芸人、ここにあり！です」と胸を張った。

ファーストステージでは２番手で登場。今井らいぱちはパワーポイントを使ったネタで会場を席巻。審査員も軒並み高得点をつけ、合計６６９点！衝撃的な点数を叩き出したダークホースがファイナルでもシンガーＹＡＭＡＴＯとしてパワポを駆使。いつの間にかかわいいタコやワニの絵が完成している高いパフォーマンスを披露して頂点にたった。

背水の陣で臨んだ大会だった。芸歴１０年目だった２０２０年にデビュー以来組んできたコンビ「ヒガシ逢ウサカ」を解散。同年末に元「和牛」川西賢志郎のものまねでＭＢＳ「オールザッツ漫才」で優勝し、拠点を大阪から東京へ移したものの、その後は目立った活躍を遂げずにいた。

私生活では２１年に結婚し、翌２２年に第１子が誕生。昨年には双子も生まれ、今大会で決勝に進出できなければ帰阪することを妻と約束していた。

◆Ｒ―１グランプリ歴代優勝者

▽第１回 だいたひかる

▽第２回 浅越ゴエ

▽第３回 ほっしゃん。（星田英利）

▽第４回 博多華丸

▽第５回 なだぎ武

▽第６回 なだぎ武

▽第７回 中山功太

▽第８回 あべこうじ

▽第９回 佐久間一行

▽第１０回 ＣＯＷＣＯＷ 多田

▽第１１回 三浦マイルド

▽第１２回 やまもとまさみ

▽第１３回 じゅんいちダビッドソン

▽第１４回 ハリウッドザコシショウ

▽第１５回 アキラ１００％

▽第１６回 濱田祐太郎

▽第１７回 粗品

▽第１８回 野田クリスタル

▽第１９回 ゆりやんレトリィバァ

▽第２０回 お見送り芸人しんいち

▽第２１回 田津原理音

▽第２２回 街裏ぴんく

▽第２３回 友田オレ