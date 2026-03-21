◆オープン戦 巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）

巨人のスペンサー・ハワード投手（２９）が先発し、昨年まで在籍していた古巣・楽天を相手に５回３安打無失点と好投した。「バテることなく球数を投げられた」と、今季最多の８５球を投げ、直球はこの日最速１５１キロを計測。チェンジアップ、スライダー、カーブを駆使して４Ｋを奪った。

オープン戦３度目の登板で、この日が開幕前最後のマウンド。初回、１死から小深田、黒川に連続で安打を許したが、後続の浅村を遊ゴロ、小郷を１５１キロで見逃し三振に仕留めて１回を無失点。１回以降、許した安打は４回２死からのマッカスカーの左前打のみ。「小さな変化の球はストライクゾーンに投げて、より大きい（変化の）球は空振りなど、意識していることはできた。きょうで全て良しではないけれど、長期的に見ていい一歩を踏み出せた。きょうをもって、しっかり準備できたと言い切れると思う」と、納得の形でオープン戦ラスト登板を終えた。

この日の登板後、阿部監督は開幕ローテ入りについて「そうですね、はい」とローテ入りを明言。このまま１週間後か聞かれると「はい」と答え、２８日の開幕２戦目、阪神戦（東京Ｄ）に先発する見込みとなった。