アジア制覇のなでしこジャパン！　植木理子が6ゴールで得点王＆山下杏也加がベストGKに輝く

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　AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026の決勝戦が21日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）が優勝を飾った。試合後には表彰式が行われ、個人賞も発表された。

　決勝で開催国オーストラリアを1−0で下し、2大会ぶり3度目のアジア制覇で幕を閉じた今大会。なでしこジャパンは、チームとして、フェアプレー賞を獲得したほか、個人賞も受賞した。

　大会ベストGKには、守護神の山下杏也加が選出された。山下は大会通じて、準決勝の韓国戦で喫したわずか1失点のみに抑え、安定感を披露。決勝戦でも守備を統率し、完封勝利に貢献した。

　そして、大会得点王は6ゴールを挙げた植木理子が受賞。植木はグループステージ第2節のインド戦で途中出場からハットトリックを達成すると、そこから準決勝の韓国戦まで4試合連続ゴールを記録した。なお、大会MVPにはオーストラリア女子代表のDFアラナ・ケネディが選ばれている。

表彰
優勝：日本
準優勝：オーストラリア
3位：韓国、中国

フェアプレー賞：日本
ベストGK：山下杏也加（日本）
得点王：植木理子　6G　（日本）
MVP：アラナ・ケネディ（オーストラリア）


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