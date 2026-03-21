アジア制覇のなでしこジャパン！ 植木理子が6ゴールで得点王＆山下杏也加がベストGKに輝く
AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026の決勝戦が21日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）が優勝を飾った。試合後には表彰式が行われ、個人賞も発表された。
決勝で開催国オーストラリアを1−0で下し、2大会ぶり3度目のアジア制覇で幕を閉じた今大会。なでしこジャパンは、チームとして、フェアプレー賞を獲得したほか、個人賞も受賞した。
大会ベストGKには、守護神の山下杏也加が選出された。山下は大会通じて、準決勝の韓国戦で喫したわずか1失点のみに抑え、安定感を披露。決勝戦でも守備を統率し、完封勝利に貢献した。
そして、大会得点王は6ゴールを挙げた植木理子が受賞。植木はグループステージ第2節のインド戦で途中出場からハットトリックを達成すると、そこから準決勝の韓国戦まで4試合連続ゴールを記録した。なお、大会MVPにはオーストラリア女子代表のDFアラナ・ケネディが選ばれている。
表彰
優勝：日本
準優勝：オーストラリア
3位：韓国、中国
フェアプレー賞：日本
ベストGK：山下杏也加（日本）
得点王：植木理子 6G （日本）
MVP：アラナ・ケネディ（オーストラリア）
決勝で開催国オーストラリアを1−0で下し、2大会ぶり3度目のアジア制覇で幕を閉じた今大会。なでしこジャパンは、チームとして、フェアプレー賞を獲得したほか、個人賞も受賞した。
大会ベストGKには、守護神の山下杏也加が選出された。山下は大会通じて、準決勝の韓国戦で喫したわずか1失点のみに抑え、安定感を披露。決勝戦でも守備を統率し、完封勝利に貢献した。
表彰
優勝：日本
準優勝：オーストラリア
3位：韓国、中国
フェアプレー賞：日本
ベストGK：山下杏也加（日本）
得点王：植木理子 6G （日本）
MVP：アラナ・ケネディ（オーストラリア）
【動画】なでしこがアジアの頂点に！ 優勝の瞬間をチェック！
🇯🇵なでしこジャパン、アジアの頂点🎉— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 21, 2026
完全アウェイの中、最後まで守り切った‼️
2大会ぶりの女子アジアカップ優勝🥇
🏆AFC女子アジアカップ決勝
🆚日本×オーストラリア
📺DAZN ライブ配信中#AFC女子アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/TXo3kES7F5