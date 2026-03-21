なでしこジャパン、2大会ぶり3度目のアジア制覇！　浜野まいかのゴラッソを守り抜きオーストラリアを撃破

大舞台でどデカい仕事



🇯🇵なでしこジャパン先制！

浜野まいかがゴラッソ



振り向きざまにミドルを突き刺す



🏆AFC女子アジアカップ決勝

🆚日本×オーストラリア

📺DAZN ライブ配信中#AFC女子アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/Hk2LLowQwj