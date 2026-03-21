【若葉S】マテンロウゲイルが快勝…皐月賞の権利獲得

3月21日、阪神競馬場で行われた11R・若葉ステークス（L・3歳オープン・芝2000m）は、横山和生騎乗の1番人気、マテンロウゲイル（牡3・栗東・野中賢二）が快勝した。2馬身差の2着にロードフィレール（牡3・栗東・吉岡辰弥）、3着に2番人気のサヴォアフェール（牡3・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは1:58.5（良）。

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横山和生騎乗の1番人気、マテンロウゲイルが勝利して皐月賞への優先出走権を獲得した。道中は中団のインでロスなく立ち回り、経済コースを通って直線まで運んだ。手応えよく差し脚を伸ばすと外へ持ち出され、そのまま突き抜けて2着に2馬身差の完勝だった。このレースの1〜2着馬には皐月賞への優先出走権が与えられる。

マテンロウゲイル 5戦2勝

（牡3・栗東・野中賢二）

父：エピファネイア

母：デザートライド

母父：Candy Ride

馬主：寺田千代乃

生産者：下河辺牧場

【全着順】

1着 マテンロウゲイル

2着 ロードフィレール

3着 サヴォアフェール

4着 コレオシークエンス

5着 エチゴドラゴン

6着 ブラックハヤテ

7着 エイシンイグニース

8着 コロナドブリッジ

9着 キッコベッロ

10着 ショウナンバンライ

11着 ミリオンクラウン

12着 コレデヨカロウ