板野友美プロデュースアイドル・RoLuANGEL、妹の板野成美がグループ卒業・新居稚菜は休養発表
【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの板野友美がプロデュースするアイドルグループ・RoLuANGELの板野成美がグループを卒業、新居稚菜が体調不良により一定期間休養することがわかった。3月21日、グループの公式サイトにて発表された。
【写真】元AKBメンバーの美人妹
運営は「この度、メンバーの板野成美は、本年8月の誕生日をもちましてRoLuANGELを卒業し、新たな道へ進むこととなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。「これまでの活動において、グループに多大なる貢献をしてくれたことに心より感謝申し上げますとともに、今後のさらなる活躍を運営・メンバー一同、心より応援しております」と伝えた。なお、3月22日から開始予定の『センター争奪戦』には予定通り参加し、卒業公演などの今後のスケジュールについては後日発表するという。
また、新居については「体調不良により一定期間の休養が必要と判断されました」と説明。「これに伴い、3月22日（日）より開催予定の『センター争奪戦』、次回シングル曲、ならびに定期公演、対バンイベント、『RoLuANGEL 1st Anniversary LIVE 〜天使爆誕祭〜』への出演を見送らせていただくこととなりました」と報告した。（modelpress編集部）
この度は突然の発表となってしまい、申し訳ありません。
私、板野成美は、次のシングルをもちましてRoLuANGELを卒業いたします。
ここまでたくさん悩み、考え、自分なりに向き合った上で出した決断です。
これまで支えてくださったファンの皆さま、関係者の皆さま、そしてメンバーには、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。
RoLuANGELとして過ごした時間は、楽しいことも悔しいこともすべて含めて、私にとってかけがえのない宝物です。
残りの時間、これまでの感謝を込めて、最後までRoLuANGELの板野成美として全力で駆け抜けてまいります。
最後の最後まで、“限界アイドル”を見届けていただけましたら幸いです。
これからもRoLuANGELの応援をどうぞよろしくお願いいたします。
板野成美
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◆RoLuANGEL、板野成美が卒業・新居稚菜が一定期間休養へ
運営は「この度、メンバーの板野成美は、本年8月の誕生日をもちましてRoLuANGELを卒業し、新たな道へ進むこととなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。「これまでの活動において、グループに多大なる貢献をしてくれたことに心より感謝申し上げますとともに、今後のさらなる活躍を運営・メンバー一同、心より応援しております」と伝えた。なお、3月22日から開始予定の『センター争奪戦』には予定通り参加し、卒業公演などの今後のスケジュールについては後日発表するという。
◆板野成美コメント
この度は突然の発表となってしまい、申し訳ありません。
私、板野成美は、次のシングルをもちましてRoLuANGELを卒業いたします。
ここまでたくさん悩み、考え、自分なりに向き合った上で出した決断です。
これまで支えてくださったファンの皆さま、関係者の皆さま、そしてメンバーには、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。
RoLuANGELとして過ごした時間は、楽しいことも悔しいこともすべて含めて、私にとってかけがえのない宝物です。
残りの時間、これまでの感謝を込めて、最後までRoLuANGELの板野成美として全力で駆け抜けてまいります。
最後の最後まで、“限界アイドル”を見届けていただけましたら幸いです。
これからもRoLuANGELの応援をどうぞよろしくお願いいたします。
板野成美
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