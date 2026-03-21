Chacott COSMETICSリニューアル♡磨いたような美肌パウダー登場

メイク直しの時間ももっと楽しく、美しく。そんな想いから誕生したChacott COSMETICSの人気フェイスパウダーが、この春リニューアルして登場します。重ねるほどに磨いたような肌へ導く仕上がりはそのままに、さらに使いやすく進化。日常のメイクをワンランクアップさせる注目アイテムです♡

重ねるほど美しい仕上がり



超微粒子シリカ（メイクキープ成分）を配合し、肌の凹凸にしっかり密着。パウダーが均一に広がることで、なめらかで磨き上げたような肌※1を演出します。

さらに光を均一に反射することで、重ねるたびに透明感がアップ。

シワや毛穴を目立ちにくくするソフトフォーカス効果※1もあり、ふんわりとした美肌へ導きます。

※1メイクアップ効果による

※2（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー、ジメチコン（全てソフトフォーカス効果）

エスティ ローダー数量限定♡DVFコラボ「InCharge」コレクション登場

崩れにくさと快適な使用感

チャコット コンプレクションクリエイターN 004 クリア

価格：2,750（税込）※パフ付き

チャコット コンプレクションクリエイターN 006 クリア〈レフィル〉

価格：2,200（税込）※パフ付き

ヒドロキシアパタイト（保湿・皮脂吸着）が皮脂をコントロールし、メイク崩れを防止。テカリにくく、長時間美しい仕上がりをキープします。

さらにリニューアルではパフ素材を改良し、粉含みと肌への広がりを向上。リボン付き仕様で使いやすさもアップし、より均一でなめらかな仕上がりを叶えます。

選べる2タイプ＆環境配慮

仕上がりは2種類から選べます。「クリア」はマットで陶器のようなふんわり肌に、「ラスター」はパール配合で上品なツヤ肌に。

さらに環境に配慮したレフィルも登場し、サステナブルな選択ができるのも嬉しいポイントです。

毎日のメイク直しをもっと楽しく♡

Chacott COSMETICSのリニューアルパウダーは、美しさと使いやすさを両立した頼れるアイテム。重ねるたびに肌が整い、メイク直しの時間さえも心地よいひとときへと変えてくれます。

自分に合った仕上がりを選んで、理想の美肌を叶えてみてはいかがでしょうか♪