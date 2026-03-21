ダウンタウン・浜田雅功がＭＣのＭＢＳ「ごぶごぶ」が２１日放送され、関西を代表する老舗人気番組に浜田が猛クレームをつけた。

井川遥をゲストに迎えて大阪の飲み屋街ロケをしたが、行く先々に同局「水野真紀の魔法のレストラン」（マホレス）のシールが貼ってることが話題に。ロケ中に、ちょうど同番組がスタジオ収録してることを知ると、「どの店にウチが行っても、あの番組のシールが。またここもおんのかい、みたいな。ちょっと苦情も言いたいねんな。今収録やってる？スタジオ行こうや」と提案。急きょ予定を変更して、「マホレス」収録現場をサプライズで襲撃した。

水野真紀ら「マホレス」出演メンバーが驚く中で、「どこの店行っても、ここのシール貼ってんねん。何をしてくれてんの。なんであちこちに貼るわけ！！」と直接クレーム。井川からは「浜ちゃん、どこの店行っても『魔法のレストランには負けない』って」とライバル心メラメラだったことを暴露された。

突然の乱入に水野は驚きつつも、「ぜひゲストでいらしてください」と出演オファー。思わぬカウンターに浜田はフリーズして、「それは（マホレスレギュラーの）ロザン次第。ロザンがアカンって言ったら」と快諾することなくかわしていた。