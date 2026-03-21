ピン芸人日本一を決める「R−1グランプリ2026」決勝戦が21日、フジテレビ系で生中継され、過去最多6171人がエントリーした中から決勝に進出した9人が、優勝賞金500万円を争った。

歴代優勝者は以下の通り。

第1回（02年） だいたひかる

第2回（04年） 浅越ゴエ

第3回（05年） ほっしゃん。

第4回（06年） 博多華丸

第5回（07年） なだぎ武

第6回（08年） なだぎ武

第7回（09年） 中山功太

第8回（10年） あべこうじ

第9回（11年） 佐久間一行

第10回（12年） COWCOW多田健二

第11回（13年） 三浦マイルド

第12回（14年） やまもとまさみ

第13回（15年） じゅんいちダビッドソン

第14回（16年） ハリウッドザコシショウ

第15回（17年） アキラ100％

第16回（18年） 濱田祐太郎

第17回（19年） 霜降り明星 粗品

第18回（20年） マジカルラブリー 野田クリスタル

第19回（21年） ゆりあんレトリィバァ

第20回（22年） お見送り芸人しんいち

第21回（23年） 田津原理音

第22回（24年） 街裏ぴんく

第23回（25年） 友田オレ