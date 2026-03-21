TeNYテレビ新潟

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県内最大規模の「古着イベント」が新潟市で開かれ、県の内外から多くの人が訪れました。古着ブームが広がる中注目を集めのが新潟市の古町地区です。「古着のまち」として若者たちから熱い視線が注がれています。

お目当ては「古着」

3月14日、新潟市中央区の「大かま」にできた長い列。

【栃木から訪れた人】
「宇都宮から、古着が好きで」

お目当ては「古着」です。

こちらの３人組は…。

「ひとり何10万とか使っていくような大きなイベント」
Q)古着は？
　「愛してます」
　「猛ダッシュ」

お気に入りの品を求めて気合がみなぎります。

26店が集まった古着イベント

県内最大規模のこのイベント。

新潟市内や東京などから26の店が集まりました。

古着ブーム

若者を中心に広がる「古着ブーム」。

年代物は値段が高騰

年代物はヴィンテージと呼ばれ値段が高騰しています。

財務省によりますと、海外からの古着の輸入量は、この15年で3倍以上に増えているというのです。

【参加者】
　「生地がよかったり、デザインも今にはないやつがあったり、かっこいい」
　「人とかぶらないというのが魅力」

先ほどの3人組。

【3人組】
　「戦闘モードです」

バイヤー顔負けのするどい表情で掘り出し物を探していました。

Q)古着の魅力は
【3人組】
　「古着の魅力、唯一無二で個性を出せる存在」

古町に注目が

ほかの人と被らない個性あふれる古着。

新潟の“ある地域”に いま、注目が集まっています。

Q)新潟の古着はどうか？
【山形から訪れた人】
　「今一番盛り上がっている。私もちょいちょい古町とか行ってます」

それが、新潟市の古町地区です。

東区出身の大野寛太さんは古町で古着店を営んでいます。

【古町で古着店を経営　大野寛太さん】
　「(店は)年々増えている。お客さんの入りが。相乗効果だと思う。『次の店はまた何があるだろうな』みたいな」

多くの古着店

かつて人気のショップが並び、若者たちでにぎわっていた古町地区。

万代地区や郊外に商業施設が進出するにつれ、活気は失われていきました。

そんな中、古町の通りには、いま、多くの古着店が軒を連ね、若者を中心ににぎわいを見せています。

大野さんの古着店

5年ほど前にオープンした大野さんの古着店。

ヴィンテージ物のトレーナーやジーンズなどが並びます。

スタッフ全員が、バイヤーとして定期的にアメリカなどに行き、買い付けを行っています。

また、店に訪れる楽しみを感じてもらおうと、毎日新たな古着を入荷しているといいます。

Q)古町の古着屋は？
【県央地域から訪れた人】
　「全然違いますよね」
　「ここはやっぱりすごい、ここの通りはやばい」

SNSで情報を発信すると、すぐに売り切れてしまうほど、人気が集まっています。

【県央地域から訪れた人】
　「1点ものしかない。(服が)かぶらない 人と。古ければ古いほど魅力がある」
Q)古町を歩くのも楽しい？
　「楽しいです。自分も着て歩くのも楽しいし、すれ違う人の“あっ”というのも楽しい」

東京からやってきたこちらの家族。

以前は古町の近くに暮らしていました。

【東京から訪れた人女性】
　「私が高校生の時とかは、(古町は)女性ものがすごいあった。もう今はこういう若者の古着ばっかりで、全然変わってしまって」

かつて青春時代を彩った古町。

いまは年に1度、子どもと古着店をめぐり、買い物を楽しんでいるといいます。

【中学3年の息子】
　「友達がみんな同じような服を着るから、ちょっとだけ違うのは着たいなと。古町はお店が多くて、種類が違うのがいっぱいあっていい」

【東京から訪れた女性】
　「古町が衰退している感じがあるんですけど、こうやって古着では流行ると、また若い子とかも来てくれるので、いいのかなと思います」

イベント会場には幅広い世代が来場

多くの人でにぎわった3月14日の古着イベント。

家族連れなど、幅広い世代が会場を訪れていました。

【阿賀野市から訪れた人】
　「インスタで掲載されていたのを狙ってて。買っちゃいます」
【妻】　
　「似合ってます」

定期的に開いていたイベントの規模を拡大して行った今回。

関東から出店し、YouTubeで専門チャンネルを持つこちらの男性は。

【関東から出店　FJチャンネルさん】
　「古町の古着屋さんとか、新潟がとくに盛り上がっている。今あるもの 着られるものを、大事に着ていくのを、今の若い子 古着に抵抗ある方とかにも、なっていっていただけたら うれしい」

古着店を営む大野さんは、古町にもっと若い人を呼び込みたいと意気込みます。

「シャッター街なんて言わせない」

【「THIS MAN」 オーナー　大野寛太さん】
　「古町のモールとかに(古着店が)ぞろぞろ集まってくれたら、またにぎわってくれるのでは」
Q)そういうふうにしていく？
　「します 絶対。シャッター街なんて言わせないです。任せてください」

一点もの、年代ものと呼ばれ、いま注目を集める古着。

古き良き文化の宿る「古町」から、新たな流行を発信しています。


2026年3月17日「夕方ワイド新潟一番」放送より