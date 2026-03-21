【特集】古着ブームの中、若者から熱視線 “古着のまち古町” 「シャッター街なんて言わせない」《新潟》
県内最大規模の「古着イベント」が新潟市で開かれ、県の内外から多くの人が訪れました。古着ブームが広がる中注目を集めのが新潟市の古町地区です。「古着のまち」として若者たちから熱い視線が注がれています。
お目当ては「古着」
3月14日、新潟市中央区の「大かま」にできた長い列。
【栃木から訪れた人】
「宇都宮から、古着が好きで」
お目当ては「古着」です。
こちらの３人組は…。
Q)古着は？
「愛してます」
「猛ダッシュ」
お気に入りの品を求めて気合がみなぎります。
26店が集まった古着イベント
県内最大規模のこのイベント。
新潟市内や東京などから26の店が集まりました。
古着ブーム
若者を中心に広がる「古着ブーム」。
年代物は値段が高騰
年代物はヴィンテージと呼ばれ値段が高騰しています。
財務省によりますと、海外からの古着の輸入量は、この15年で3倍以上に増えているというのです。
【参加者】
「生地がよかったり、デザインも今にはないやつがあったり、かっこいい」
「人とかぶらないというのが魅力」
先ほどの3人組。
【3人組】
「戦闘モードです」
バイヤー顔負けのするどい表情で掘り出し物を探していました。
Q)古着の魅力は
【3人組】
「古着の魅力、唯一無二で個性を出せる存在」
古町に注目が
ほかの人と被らない個性あふれる古着。
新潟の“ある地域”に いま、注目が集まっています。
Q)新潟の古着はどうか？
【山形から訪れた人】
「今一番盛り上がっている。私もちょいちょい古町とか行ってます」
それが、新潟市の古町地区です。
東区出身の大野寛太さんは古町で古着店を営んでいます。
【古町で古着店を経営 大野寛太さん】
「(店は)年々増えている。お客さんの入りが。相乗効果だと思う。『次の店はまた何があるだろうな』みたいな」
多くの古着店
かつて人気のショップが並び、若者たちでにぎわっていた古町地区。
万代地区や郊外に商業施設が進出するにつれ、活気は失われていきました。
そんな中、古町の通りには、いま、多くの古着店が軒を連ね、若者を中心ににぎわいを見せています。
大野さんの古着店
5年ほど前にオープンした大野さんの古着店。
ヴィンテージ物のトレーナーやジーンズなどが並びます。
スタッフ全員が、バイヤーとして定期的にアメリカなどに行き、買い付けを行っています。
また、店に訪れる楽しみを感じてもらおうと、毎日新たな古着を入荷しているといいます。
Q)古町の古着屋は？
【県央地域から訪れた人】
「全然違いますよね」
「ここはやっぱりすごい、ここの通りはやばい」
SNSで情報を発信すると、すぐに売り切れてしまうほど、人気が集まっています。
【県央地域から訪れた人】
「1点ものしかない。(服が)かぶらない 人と。古ければ古いほど魅力がある」
Q)古町を歩くのも楽しい？
「楽しいです。自分も着て歩くのも楽しいし、すれ違う人の“あっ”というのも楽しい」
東京からやってきたこちらの家族。
以前は古町の近くに暮らしていました。
【東京から訪れた人女性】
「私が高校生の時とかは、(古町は)女性ものがすごいあった。もう今はこういう若者の古着ばっかりで、全然変わってしまって」
かつて青春時代を彩った古町。
いまは年に1度、子どもと古着店をめぐり、買い物を楽しんでいるといいます。
【中学3年の息子】
「友達がみんな同じような服を着るから、ちょっとだけ違うのは着たいなと。古町はお店が多くて、種類が違うのがいっぱいあっていい」
【東京から訪れた女性】
「古町が衰退している感じがあるんですけど、こうやって古着では流行ると、また若い子とかも来てくれるので、いいのかなと思います」
イベント会場には幅広い世代が来場
多くの人でにぎわった3月14日の古着イベント。
家族連れなど、幅広い世代が会場を訪れていました。
【阿賀野市から訪れた人】
「インスタで掲載されていたのを狙ってて。買っちゃいます」
【妻】
「似合ってます」
定期的に開いていたイベントの規模を拡大して行った今回。
関東から出店し、YouTubeで専門チャンネルを持つこちらの男性は。
【関東から出店 FJチャンネルさん】
「古町の古着屋さんとか、新潟がとくに盛り上がっている。今あるもの 着られるものを、大事に着ていくのを、今の若い子 古着に抵抗ある方とかにも、なっていっていただけたら うれしい」
古着店を営む大野さんは、古町にもっと若い人を呼び込みたいと意気込みます。
「シャッター街なんて言わせない」
【「THIS MAN」 オーナー 大野寛太さん】
「古町のモールとかに(古着店が)ぞろぞろ集まってくれたら、またにぎわってくれるのでは」
Q)そういうふうにしていく？
「します 絶対。シャッター街なんて言わせないです。任せてください」
一点もの、年代ものと呼ばれ、いま注目を集める古着。
古き良き文化の宿る「古町」から、新たな流行を発信しています。
2026年3月17日「夕方ワイド新潟一番」放送より