県内最大規模の「古着イベント」が新潟市で開かれ、県の内外から多くの人が訪れました。古着ブームが広がる中注目を集めのが新潟市の古町地区です。「古着のまち」として若者たちから熱い視線が注がれています。

お目当ては「古着」

3月14日、新潟市中央区の「大かま」にできた長い列。



【栃木から訪れた人】

「宇都宮から、古着が好きで」



お目当ては「古着」です。



こちらの３人組は…。





「ひとり何10万とか使っていくような大きなイベント」Q)古着は？「愛してます」「猛ダッシュ」

お気に入りの品を求めて気合がみなぎります。

26店が集まった古着イベント

県内最大規模のこのイベント。



新潟市内や東京などから26の店が集まりました。

古着ブーム

若者を中心に広がる「古着ブーム」。



年代物は値段が高騰

年代物はヴィンテージと呼ばれ値段が高騰しています。



財務省によりますと、海外からの古着の輸入量は、この15年で3倍以上に増えているというのです。



【参加者】

「生地がよかったり、デザインも今にはないやつがあったり、かっこいい」

「人とかぶらないというのが魅力」



先ほどの3人組。



【3人組】

「戦闘モードです」



バイヤー顔負けのするどい表情で掘り出し物を探していました。



Q)古着の魅力は

【3人組】

「古着の魅力、唯一無二で個性を出せる存在」



古町に注目が

ほかの人と被らない個性あふれる古着。



新潟の“ある地域”に いま、注目が集まっています。



Q)新潟の古着はどうか？

【山形から訪れた人】

「今一番盛り上がっている。私もちょいちょい古町とか行ってます」



それが、新潟市の古町地区です。



東区出身の大野寛太さんは古町で古着店を営んでいます。



【古町で古着店を経営 大野寛太さん】

「(店は)年々増えている。お客さんの入りが。相乗効果だと思う。『次の店はまた何があるだろうな』みたいな」

多くの古着店

かつて人気のショップが並び、若者たちでにぎわっていた古町地区。



万代地区や郊外に商業施設が進出するにつれ、活気は失われていきました。



そんな中、古町の通りには、いま、多くの古着店が軒を連ね、若者を中心ににぎわいを見せています。



大野さんの古着店

5年ほど前にオープンした大野さんの古着店。



ヴィンテージ物のトレーナーやジーンズなどが並びます。



スタッフ全員が、バイヤーとして定期的にアメリカなどに行き、買い付けを行っています。



また、店に訪れる楽しみを感じてもらおうと、毎日新たな古着を入荷しているといいます。



Q)古町の古着屋は？

【県央地域から訪れた人】

「全然違いますよね」

「ここはやっぱりすごい、ここの通りはやばい」



SNSで情報を発信すると、すぐに売り切れてしまうほど、人気が集まっています。



【県央地域から訪れた人】

「1点ものしかない。(服が)かぶらない 人と。古ければ古いほど魅力がある」

Q)古町を歩くのも楽しい？

「楽しいです。自分も着て歩くのも楽しいし、すれ違う人の“あっ”というのも楽しい」



東京からやってきたこちらの家族。



以前は古町の近くに暮らしていました。



【東京から訪れた人女性】

「私が高校生の時とかは、(古町は)女性ものがすごいあった。もう今はこういう若者の古着ばっかりで、全然変わってしまって」



かつて青春時代を彩った古町。



いまは年に1度、子どもと古着店をめぐり、買い物を楽しんでいるといいます。



【中学3年の息子】

「友達がみんな同じような服を着るから、ちょっとだけ違うのは着たいなと。古町はお店が多くて、種類が違うのがいっぱいあっていい」



【東京から訪れた女性】

「古町が衰退している感じがあるんですけど、こうやって古着では流行ると、また若い子とかも来てくれるので、いいのかなと思います」



イベント会場には幅広い世代が来場

多くの人でにぎわった3月14日の古着イベント。



家族連れなど、幅広い世代が会場を訪れていました。



【阿賀野市から訪れた人】

「インスタで掲載されていたのを狙ってて。買っちゃいます」

【妻】

「似合ってます」



定期的に開いていたイベントの規模を拡大して行った今回。



関東から出店し、YouTubeで専門チャンネルを持つこちらの男性は。



【関東から出店 FJチャンネルさん】

「古町の古着屋さんとか、新潟がとくに盛り上がっている。今あるもの 着られるものを、大事に着ていくのを、今の若い子 古着に抵抗ある方とかにも、なっていっていただけたら うれしい」



古着店を営む大野さんは、古町にもっと若い人を呼び込みたいと意気込みます。



「シャッター街なんて言わせない」

【「THIS MAN」 オーナー 大野寛太さん】

「古町のモールとかに(古着店が)ぞろぞろ集まってくれたら、またにぎわってくれるのでは」

Q)そういうふうにしていく？

「します 絶対。シャッター街なんて言わせないです。任せてください」



一点もの、年代ものと呼ばれ、いま注目を集める古着。



古き良き文化の宿る「古町」から、新たな流行を発信しています。





2026年3月17日「夕方ワイド新潟一番」放送より