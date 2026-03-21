【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄を埋める2文字を考えてみよう！ ヒントは世界的な概念や地名
日常生活やニュースで見聞きする言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？
今回は、環境や社会に関する大切なキーワードから、海外の有名な地名、さらには情緒ある表現を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□てなぶる
てき□□
□□らい
ヒント：地球環境や社会の機能を壊さず、将来にわたって維持し続けることができる「持続可能な」という意味の言葉といえば？
答えを見る
↓
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▼解説
さすてなぶる（サステナブル）
てきさす（テキサス）
さすらい
未来を守るための概念「サステナブル（さすてなぶる）」、アメリカの広大な「テキサス（てきさす）」州、そして風の向くままに歩く「さすらい」。現代的なカタカナ語から海外の地名、そして情緒豊かな和の言葉、全く異なる背景を持つ単語たちが「さす」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに思えた言葉たちが一つの音で結びつくのは興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、環境や社会に関する大切なキーワードから、海外の有名な地名、さらには情緒ある表現を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
てき□□
□□らい
ヒント：地球環境や社会の機能を壊さず、将来にわたって維持し続けることができる「持続可能な」という意味の言葉といえば？
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↓
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正解：さす正解は「さす」でした。
▼解説
さすてなぶる（サステナブル）
てきさす（テキサス）
さすらい
未来を守るための概念「サステナブル（さすてなぶる）」、アメリカの広大な「テキサス（てきさす）」州、そして風の向くままに歩く「さすらい」。現代的なカタカナ語から海外の地名、そして情緒豊かな和の言葉、全く異なる背景を持つ単語たちが「さす」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに思えた言葉たちが一つの音で結びつくのは興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)