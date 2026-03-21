「豪州が投げかける疑問に日本は確かな答えを用意していた」大アウェー跳ね除け３度目V！なでしこJを海外大手メディアが称賛【女子アジア杯】
なでしこジャパンは３月21日、女子アジアカップの決勝で開催国のオーストラリアと対戦。シドニーのスタンドは相手サポーターで埋め尽くされ、大アウェーのなか、１−０で激戦を制し、２大会ぶり３度目の優勝を果たした。
17分に浜野まいかが鮮烈なミドルシュートで得点。その後、ホームチームの猛攻に遭ったが、決して同点弾は許さず、虎の子の１点を守り切った。
アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』は「オーストラリアの奮闘にもかかわらず、日本が2026年女子アジアカップを制し、大陸王者に輝いた」と速報。次のようにレポートした。
「マイカ・ハマノの美しいゴールが、ナデシコにアジア王座をもたらした。マチルダス（オーストラリア女子代表の愛称）は激しいプレッシャーで数多くのチャンスを作り出したが、日本は相手が投げかける疑問の一つひとつに対し、確かな答えを用意していた」
粘り強さに粘り強さを重ねたニルス・ニールセン監督のチームが、見事にアジアの覇権を奪還した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴラッソが決勝弾！ 浜野がエリア外からズドン！
17分に浜野まいかが鮮烈なミドルシュートで得点。その後、ホームチームの猛攻に遭ったが、決して同点弾は許さず、虎の子の１点を守り切った。
アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』は「オーストラリアの奮闘にもかかわらず、日本が2026年女子アジアカップを制し、大陸王者に輝いた」と速報。次のようにレポートした。
粘り強さに粘り強さを重ねたニルス・ニールセン監督のチームが、見事にアジアの覇権を奪還した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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