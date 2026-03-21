「恐怖の６戦29発！」豪州撃破でアジア女王に輝いたなでしこＪの“圧巻スタッツ”に韓国メディアが絶句！「失点１って…」「ほぼ完璧な戴冠劇【女子アジアカップ決勝】
絶対アウェーのなかで逞しく戦い抜き、なでしこジャパンが３度目のアジア制覇を果たした。
現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップは決勝を迎え、日本代表は地元オーストラリア代表と対戦。同大会史上最多となる７万5000の観衆を集めた大一番は、日本が17分に浜野まいかの狙いすましたゴラッソで先制する。その後は互いに譲らず一進一退の攻防が続き、終盤は日本が自陣に釘付けとなるピンチの連続に。それでも日本は虎の子の１点を守り抜き、見事１−０で勝ち切った。
日本に準決勝で敗れた韓国のメディアも、この激闘を速報でレポート。『Newsis』は「日本は大会を通して圧倒的な強さを示し、決勝でも終始優位に試合を進め、最後はチーム一丸となっての粘りで１−０の勝利を飾った」と報じた。そのうえで、「驚愕すべきはそのスタッツだ。日本は６試合で29得点と暴れ、対戦相手を恐怖に陥れた。しかも失点がわずか１という、ほぼ完璧な内容で戴冠を遂げたのである。この数値は優勝の価値をいっそう高めるものになった」と称えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本をアジア制覇に導いた、浜野まいかの鮮烈ゴラッソ！
現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップは決勝を迎え、日本代表は地元オーストラリア代表と対戦。同大会史上最多となる７万5000の観衆を集めた大一番は、日本が17分に浜野まいかの狙いすましたゴラッソで先制する。その後は互いに譲らず一進一退の攻防が続き、終盤は日本が自陣に釘付けとなるピンチの連続に。それでも日本は虎の子の１点を守り抜き、見事１−０で勝ち切った。
日本に準決勝で敗れた韓国のメディアも、この激闘を速報でレポート。『Newsis』は「日本は大会を通して圧倒的な強さを示し、決勝でも終始優位に試合を進め、最後はチーム一丸となっての粘りで１−０の勝利を飾った」と報じた。そのうえで、「驚愕すべきはそのスタッツだ。日本は６試合で29得点と暴れ、対戦相手を恐怖に陥れた。しかも失点がわずか１という、ほぼ完璧な内容で戴冠を遂げたのである。この数値は優勝の価値をいっそう高めるものになった」と称えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本をアジア制覇に導いた、浜野まいかの鮮烈ゴラッソ！