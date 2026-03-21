８人組ボーイズグループ「ＯＮＥ ＯＲ ＥＩＧＨＴ」が２１日、神奈川県内でナイト・パーティー「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ Ｔｏｋｙｏ Ｄｒｉｆｔ ２０２６」に参加し、ライブパフォーマンスを行った。

同イベントは、日本発のドリフト文化やＪＤＭ（Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｍａｒｋｅｔ）カルチャーなど、世界的に注目を集める日本のカーカルチャーをテーマにした一夜限りの大型イベント。会場には約５００台のカスタムカーが並ぶ大規模カーミーティングが行われ、迫力あるドリフトパフォーマンスや音楽ライブなどが繰り広げられた。

８人は、映画『ワイルド・スピードＸ３ ＴＯＫＹＯ ＤＲＩＦＴ』の主題歌「ＴＯＫＹＯ ＤＲＩＦＴ （ＦＡＳＴ ＆ ＦＵＲＩＯＵＳ）」をサンプリングしたことでも注目を集めた新曲「ＴＯＫＹＯ ＤＲＩＦＴ」を披露し、会場を盛り上げた。

車に囲まれた特別な会場でのパフォーマンスを終え、ＮＥＯは「あのエネルギーの中で、自分たちの音をしっかり届けられた瞬間はとても熱く、忘れられない時間になりました！」とコメント。「これからもさらにレベルアップして、またこのステージに戻って来られるよう頑張ります！」と飛躍を誓った。

パフォーマンス披露前には、イベントも体験したといい、ＴＡＫＥＲＵは「僕たちの新曲のタイトルも『ＴＯＫＹＯ ＤＲＩＦＴ』なので、『Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ Ｔｏｋｙｏ Ｄｒｉｆｔ ２０２６』に出演できたことに運命を感じました」と感激。メンバーとのドライブにも意欲を示し、ＲＥＩＡも「ＭＶでしか、メンバーの車には乗ったことがないんですが、今度免許を持っているＮＥＯくんとＲＹＯＴＡくんが運転して、みんなで熱海とか行けたらいいなと思います」と笑顔を見せた。