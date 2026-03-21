今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (3/16～3/19 発表分)
3月16日～19日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<4341> 西菱電機 東Ｓ 26/ 3 250 400 60.0 3/19
<6094> フリークＨＤ 東Ｇ 26/ 9 1000 1600 60.0 3/19
<365A> 伊沢タオル 東Ｓ 26/ 2 849 1144 34.7 3/19
<7075> ＱＬＳＨＤ 東Ｇ 26/ 3 676 890 31.7 3/17
<500A> ＴＯブックス 東Ｓ 26/ 4 1379 1770 28.4 3/16
<1815> 鉄建建設 東Ｐ 26/ 3 4300 5500 27.9 3/17
<296A> 令和ＡＨ 東Ｇ 26/ 3 1629 1991 22.2 3/18
<6925> ウシオ電 東Ｐ 26/ 3 10500 12500 19.0 3/19
<3321> ミタチ産業 東Ｓ 26/ 5 2550 2950 15.7 3/19
<2676> 高千穂交易 東Ｐ 26/ 3 2100 2400 14.3 3/19
<8894> レボリュー 東Ｓ 26/10 3679 4201 14.2 3/16
<3470> マリモリート 東Ｒ 26/ 6 760 852 12.1 3/17
<1888> 若築建 東Ｐ 26/ 3 5500 6130 11.5 3/17
<9404> 日テレＨＤ 東Ｐ 26/ 3 70000 78000 11.4 3/19
<6335> 東京機 東Ｓ 26/ 3 270 300 11.1 3/18
<2673> 夢みつけ隊 東Ｓ 26/ 3 160 174 8.8 3/17
<8359> 八十二長野 東Ｐ 26/ 3 76000 82000 7.9 3/19
<6809> ＴＯＡ 東Ｐ 26/ 3 4700 5000 6.4 3/18
<9687> ＫＳＫ 東Ｓ 26/ 3 2700 2821 4.5 3/17
<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 26/10 4260 4360 2.3 3/16
<7164> 全国保証 東Ｐ 26/ 3 45100 46000 2.0 3/16
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT
株探ニュース