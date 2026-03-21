　3月16日～19日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<4341> 西菱電機　　　東Ｓ　 26/ 3　　　250　　　400　　60.0　 3/19
<6094> フリークＨＤ　東Ｇ　 26/ 9　　 1000　　 1600　　60.0　 3/19
<365A> 伊沢タオル　　東Ｓ　 26/ 2　　　849　　 1144　　34.7　 3/19
<7075> ＱＬＳＨＤ　　東Ｇ　 26/ 3　　　676　　　890　　31.7　 3/17
<500A> ＴＯブックス　東Ｓ　 26/ 4　　 1379　　 1770　　28.4　 3/16

<1815> 鉄建建設　　　東Ｐ　 26/ 3　　 4300　　 5500　　27.9　 3/17
<296A> 令和ＡＨ　　　東Ｇ　 26/ 3　　 1629　　 1991　　22.2　 3/18
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　 26/ 3　　10500　　12500　　19.0　 3/19
<3321> ミタチ産業　　東Ｓ　 26/ 5　　 2550　　 2950　　15.7　 3/19
<2676> 高千穂交易　　東Ｐ　 26/ 3　　 2100　　 2400　　14.3　 3/19

<8894> レボリュー　　東Ｓ　 26/10　　 3679　　 4201　　14.2　 3/16
<3470> マリモリート　東Ｒ　 26/ 6　　　760　　　852　　12.1　 3/17
<1888> 若築建　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 5500　　 6130　　11.5　 3/17
<9404> 日テレＨＤ　　東Ｐ　 26/ 3　　70000　　78000　　11.4　 3/19
<6335> 東京機　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　270　　　300　　11.1　 3/18

<2673> 夢みつけ隊　　東Ｓ　 26/ 3　　　160　　　174　　 8.8　 3/17
<8359> 八十二長野　　東Ｐ　 26/ 3　　76000　　82000　　 7.9　 3/19
<6809> ＴＯＡ　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 4700　　 5000　　 6.4　 3/18
<9687> ＫＳＫ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2700　　 2821　　 4.5　 3/17
<9279> ギフトＨＤ　　東Ｐ　 26/10　　 4260　　 4360　　 2.3　 3/16

<7164> 全国保証　　　東Ｐ　 26/ 3　　45100　　46000　　 2.0　 3/16

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT

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