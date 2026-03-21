ReoNaが3月7日（土）に奄美大島にて開催した＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”＞より、「結々の唄」のフル尺ライブ映像が3月26日(木)20:00にYouTubeプレミア公開されることが発表となった。

“シマユイあまみ”はReoNaが3月7日（土）に故郷・奄美大島で開催した初の凱旋フリーライブ。会場には島内外から約1,000名の観客が集まり、YouTube LIVE配信では約10,000名の同時視聴を記録し、奄美大島をはじめ鹿児島のメディアでも大々的に取り上げられるなど大きな話題となった。

「結々の唄」は、奄美に根付く“結（ゆい）の精神”をテーマに制作された楽曲であり、これまで“絶望”に寄り添ってきたReoNaが、故郷への想いをまっすぐに表現した一曲。ライブ映像では当日の空気感とともに、その世界観を体感することができる。そのほかSpotifyに公開されている『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』のセトリ・プレイリストにはReoNaのボイスコメントも追加されている。

また、“シマユイあまみ”のステージ上でサプライズ解禁された＜ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM＞と＜ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”＞両公演のチケットオフィシャル1次先行受付も本日よりスタートしている。

■セトリ・プレイリスト＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”＞

https://ReoNa.lnk.to/ShimayuiAmami_Sp

◾️「結々の唄」

2026年3月7日（土）リリース

https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta ▼楽曲クレジット

作詞：宮嶋淳子、ReoNa 作曲：荒幡亮平 編曲：小松一也 奄美三味線・チヂン：城 南海 Drums：河村吉宏

Bass：高間有一

Piano：荒幡亮平

Guitar：山口隆志 Strings：室屋光一郎ストリングス

1st Violin/Quartet 1st：室屋光一郎

1st Violin：徳永友美、中島優紀、雨宮麻未子

2nd Violin/Quartet 2nd：小寺里奈

2nd Violin：氏川恵美子、岡部磨知

Viola/Quartet：馬渕昌子

Viola：島岡智子

Cello/Quartet：堀沢真己

Cello：西方正輝

All Other Instruments：小松一也

◼️＜ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM＞ 2027年3月6日（土）

＜ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜逃げて逢おうね〜＞ 2027年3月7日（日）

＜ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜やっぱり人が好き〜＞ 会場：神奈川・ぴあアリーナMM ▼チケット情報

オフィシャル1次先行（抽選）

受付期間 3/21(土)〜4/12(日)

https://eplus.jp/reona/

◾️＜ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”＞ 2026年10月3日（土）千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00

2026年10月4日（日）千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

2026年10月20日（火）福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00

2026年10月24日（土）兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00

2026年10月29日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30

2026年11月23日（月・祝）宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00

2026年12月5日（土）愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00

2026年12月10日（木）北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00 ▼チケット情報

オフィシャル1次先行（抽選）

受付期間 3/21(土)〜4/12(日)

https://eplus.jp/reona/

◾️＜ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-＞ 2026年

7月19日（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7月20日（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7月25日（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8月8日（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8月10日（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8月21日（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 18:00 チケット料金

1Fスタンディング：7,000円（税込）

2F指定席：8,500円（税込） ▼チケット情報

オフィシャル3次先行（抽選）

受付期間 3/18（水）10:00 〜 4/5（日）23:59

https://eplus.jp/reona/