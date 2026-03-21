MAYSON’s PARTY、ツアー＜Seventh Heaven＞全ゲストバンド発表にSHAKALABBITS、Dizzy Sunfist、バクシンなど6組
MAYSON’s PARTYが4月22日、2ndミニアルバム『7』をリリースする。これにともない6月から7月にかけて全国7都市で開催される同作品リリースツアー＜Seventh Heaven＞の全ゲストバンドが発表となった。
発表されたゲストバンドは、SHAKALABBITS、カライドスコープ、Dizzy Sunfist、Chimothy→、TOTALFAT、バックドロップシンデレラといった全6組。ジャンルを越えた熱量の高いライブが各地にて繰り広げられる。チケットの2次プレオーダーは3月31日23:59まで。
■＜『7』リリースツアー『Seventh Heaven』＞
6月13日(土) 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO
w/ SHAKALABBITS
6月14日(日) 大阪・梅田 CLUB QUATTRO
w/ カライドスコープ
6月20日(土) 岡山 LIVE HOUSE image
w/ Dizzy Sunfist
6月21日(日) 福岡 LIVE HOUSE Queblick
w/ Chimothy→
7月03日(金) 宮城・仙台 LIVE HOUSE enn 2nd
w/ TOTALFAT
7月05日(日) 北海道・札幌 Bessie Hall
w/TOTALFAT
7月20日(祝/月) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO
w/バックドロップシンデレラ
【イープラス2次プレオーダー】
受付期間：3月21日(土)12:00〜3月31日(火)23:59
https://eplus.jp/maysonsparty/
■2ndミニアルバム『7』
2026年4月22日(水)発売
SBPM-009 \2,000(税込)
▼収録曲
1.7Seas
2.WARPED
3.Shining light
4.Dancing for my Generation
5.ハッピーエンド (2/25先行配信)
6.Carry on (1/28先行配信)
7.RUN! RUN! ROO!!!
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