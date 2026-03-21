MAYSON’s PARTYが4月22日、2ndミニアルバム『7』をリリースする。これにともない6月から7月にかけて全国7都市で開催される同作品リリースツアー＜Seventh Heaven＞の全ゲストバンドが発表となった。

発表されたゲストバンドは、SHAKALABBITS、カライドスコープ、Dizzy Sunfist、Chimothy→、TOTALFAT、バックドロップシンデレラといった全6組。ジャンルを越えた熱量の高いライブが各地にて繰り広げられる。チケットの2次プレオーダーは3月31日23:59まで。

　

■＜『7』リリースツアー『Seventh Heaven』＞
6月13日(土)　愛知・名古屋 CLUB QUATTRO
　w/ SHAKALABBITS
6月14日(日)　大阪・梅田 CLUB QUATTRO
　w/ カライドスコープ
6月20日(土)　岡山 LIVE HOUSE image
　w/ Dizzy Sunfist
6月21日(日)　福岡 LIVE HOUSE Queblick
　w/ Chimothy→
7月03日(金)　宮城・仙台 LIVE HOUSE enn 2nd
　w/ TOTALFAT
7月05日(日)　北海道・札幌 Bessie Hall
　w/TOTALFAT
7月20日(祝/月)　東京・渋谷 CLUB QUATTRO
　w/バックドロップシンデレラ
【イープラス2次プレオーダー】
受付期間：3月21日(土)12:00〜3月31日(火)23:59
https://eplus.jp/maysonsparty/

　

■2ndミニアルバム『7』
2026年4月22日(水)発売
SBPM-009　\2,000(税込)
▼収録曲
1.7Seas
2.WARPED
3.Shining light
4.Dancing for my Generation
5.ハッピーエンド (2/25先行配信)
6.Carry on (1/28先行配信)
7.RUN! RUN! ROO!!!

　

関連リンク
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