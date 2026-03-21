もっと早く出会いたかった！（泣）【ワークマン】機能性バツグン！「優秀マザーズバッグ」

何かと荷物が多くなりがちなママを助けてくれるのが、収納力のあるマザーズバッグ。手に取りやすい価格でゲットするなら【ワークマン】の「優秀マザーズバッグ」が狙い目。嬉しい機能が盛りだくさんで、お出かけの強い味方になりそう。ぜひ在庫があるうちにゲットして。

これからの季節に嬉しい保冷ポケット付き

【ワークマン】「軽量3レイヤーポケットマザーズリュック」\3,900（税込）

子連れでお出かけをするママにおすすめしたいのが、両手が塞がらないリュック。軽量素材のリュックなので、荷物が多めでも負担になりにくいかも。大きめの保冷ポケットが付いているのも、これからの時季に嬉しいポイントです。シンプルなデザインであらゆる着こなしに合わせやすく、幅広いシーンで使えます。

旅行にも使いやすいキャリーオン仕様

【ワークマン】「ファミリーライフボストンバッグ」\4,500（税込）

全部で15個のポケットが付いた大容量のボストンバッグ。スーツケースに固定できるキャリーオン仕様で、トラベルバッグにもなる優れもの。高撥水生地なので、急な小雨でも安心かも。レジャーシートやベビーカーの雨よけとしても使える、便利なマルチシート付きです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M