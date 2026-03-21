美少女発掘オーディション「美少女図鑑ＡＷＡＲＤ ２０２６」の最終審査・授賞式が２１日、都内で開催され、福島県出身の中学２年生・榎本彩乃さん（１４歳）がグランプリを受賞した。

名前を呼ばれた榎本さんはステージにあがると「本当に光栄です。今まで支えてくださった皆さん、本当に感謝しかないです」と涙ながらに語った。喜びを伝えたい人を聞かれると「母」と答え、「めちゃくちゃ応援してくれていて、特技披露も全部一緒に考えてくれた。『ありがとう！』って伝えたいです」と声を弾ませた。

現在は、福島県を中心に活動するアイドルユニット「ｍｙ ｃｏｆｆｒｅｔ（マイコフレ）」で活動中。東京を訪れたのは今回で２回目で「やっぱり人が多いです。すごいところだなと思います」と話し、「建物が多いので見習います。福島は田んぼがたくさんあったり、いいところなんですが、もっといろんな建物が増えるように見習います」と“迷言”で報道陣を笑わせるなど、初々しさもみせた。

同イベントは、“美少女の原石”を発掘するオーディション。この日は、応募総数４５００人の中から選ばれたファイナリスト５５人が集結した。ＭＣはスーパー・ササダンゴ・マシンと比嘉梨乃が担当。シークレットゲストにはキンタロー。が登場した。