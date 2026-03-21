◆女子アジア杯 ▽決勝 日本１―０オーストラリア（２１日、オーストラリア・シドニー）

暫定ＦＩＦＡランク６位のなでしこジャパンは、決勝で同１５位のオーストラリアに、１―０で勝利。２大会ぶり３度目のアジア制覇を達成した。ニルス・ニールセン監督は「予想していたとおり、五分五分の非常に難しい試合だった。オーストラリアは素晴らしいプレーを誇りに思っていいですし、自分たちも素晴らしいプレーをした」と、優勝の味をかみしめた。

今大会は６試合で２９得点を奪いながら、失点は１点のみ。指揮官が就任時に掲げた攻守で主導権を握るサッカーを体現し、攻守で圧倒し続けた。決勝は初めて互角の戦いとなったが、前半１７分にＦＷ浜野まいかが圧巻のミドルシュートを決めて先制。試合終盤には基本布陣の４―３―３を崩して３バックを採用し、逃げ切った。

全勝で３度目のアジア制覇を達成し、指揮官は「選手たちは最後まで一生懸命戦ってくれた。日本は今回が３度目のアジア制覇。６試合勝ったのは非常に素晴らしかった。勝利に値するような内容を見せてくれた」と、選手らをたたえた。