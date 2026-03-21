７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が２１日、韓国ソウル・光化門広場一帯で行うフリーライブ「ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ ― ＡＲＩＲＡＮＧ」が午後８時に始まった。

メンバーの兵役義務などでグループ活動を休止していたＢＴＳは、２０日に３年９か月ぶりのアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」をリリース。。７人がステージにそろうのは２２年１０月１５日、韓国・釜山で開催されたフリーライブ以来となる。歴史的な一夜を、２万２０００人のＡＲＭＹ（ファンネーム）とともに分かち合った。。

ステージの演出は２０１２年の英ロンドン五輪開会式や米スーパーボウルのハーフタイムショーなどを手がけたハミッシュ・ハミルトン氏が手がけた。

「ＡＲＩＲＡＮＧ」のアルバムと同じく、ステージも１曲目は「Ｂｏｄｙ ｔｏ Ｂｏｄｙ」で幕開け。韓国の代表的な民謡「アリラン」の旋律の一部をサンプリングしたナンバーだが、歴史的建造物の光化門にアリランの調べがこだました。。１９日に足首を負傷し、一部パフォーマンスが制限されているリーダーのＲＭはもちろん、７人それぞれが自分自身のベストを尽くしたパフォーマンスで魅了した。

また今回のライブはＮｅｔｆｌｉｘで世界１９０か国以上・地域に生配信された。Ｎｅｔｆｌｉｘが単一アーティストの公演を生中継するのは今回が初の試みとなる。