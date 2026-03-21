暗証番号を覚えず使える発想に注目！ ポイント機構「無数鍵多重時変成立点理論」

記事ポイント 「無数鍵多重時変成立点理論」の「凄さ編」を発表。73種類の攻撃モデルとの比較を動画で解説。A-GELギフトポイントを手がける企業が特許を出願中。 「無数鍵多重時変成立点理論」の「凄さ編」を発表。73種類の攻撃モデルとの比較を動画で解説。A-GELギフトポイントを手がける企業が特許を出願中。

暗証番号やIDを覚えて入力する流れそのものを見直す、新しいセキュリティ理論が発表されました。

ポイント機構とKトラストが進める「無数鍵多重時変成立点理論」は、固定の正解を守る発想ではなく、成立条件をその瞬間ごとに組み立てる考え方が軸です。

入力の手間を減らしながら、多様な利用場面に合わせた認証設計を考えたい人にとって注目の内容になっています。

ポイント機構「無数鍵多重時変成立点理論」

発表内容：「無数鍵多重時変成立点理論」の「凄さ編」共同展開：ポイント機構、Kトラスト比較対象：73種類の攻撃モデル関連事業：A-GELギフトポイント

ポイント機構は、ポイント還元システム「A-GELギフトポイント」を展開する企業です。

Kトラストと共同で進める今回の理論では、生体認証や動体認証、あらかじめ登録した既存情報などを組み合わせ、ログイン時に答えとなる暗号鍵が確定する設計を打ち出しています。

人が毎回同じ情報を入力する流れではなく、自然反応や端末状態、時刻、環境情報を使って成立条件を判定するため、使いやすさと設計の柔軟さを両立しやすい点が魅力です。

さらに、ひとつのログインの中で入口、中継、出口ごとに別の成立条件を持たせる考え方も特徴です。

たとえば、ログイン成立だけでなく、閲覧、送金、ダウンロードといった動作ごとに成立点を分けることで、用途に応じた認証設計を組み立てやすくなります。

暗号鍵はひとつに固定せず、無数の鍵をランダムに使い、時間とともに変化する抽選構造を採用しているため、固定情報に頼らない認証の考え方をわかりやすく示していました。

73種類の攻撃モデルと比較した設計

今回の動画では、フィッシングやAI音声なりすまし、ディープフェイク、セッション乗っ取り、APIキー漏洩、ランサムウェア、内部不正、サーバ侵入、AI攻撃など、73種類の攻撃モデルを並べて構造の違いを解説しています。

理論の中心にあるのは、秘密を守るよりも成立状態を一瞬だけ許可するという発想です。

従来方式との違いを、攻撃が積み上がりにくい構造として整理している点は、認証の考え方そのものを見直したい読者にも読みやすい内容です。

この理論は特許を出願中で、一部はすでに特許取得済みです。

理論の仕組みだけでなく、複数複合特許権について説明する動画も案内されており、考え方から権利化までを続けて確認しやすくなっています。

今後の公開内容にも注目

今回の「凄さ編」に続いて、入門編、基礎編、総合編も順次公開されていました。

基礎概念から理論構造、さらに社会実装や国家応用まで段階的に追える構成なので、まず全体像をつかみたい人にも向いています。

ポイント機構は2021年12月24日に設立された企業です。

A-GELギフトポイントを軸にした事業とあわせて、認証の新しい考え方を発信している点も今回の発表の見どころです。

Kトラストは、A-GELギフトポイントとA-GELギフトカードの総代理店として関わっています。

共同で理論を打ち出すことで、サービス展開と認証設計の両面から構想を広げていることが伝わります。

暗証番号やIDの入力に頼らない発想は、毎日のログインをもっと自然にしたい人にとって興味深いテーマです。

複数の成立点を持たせる考え方は、閲覧から重要操作まで場面ごとに認証を考えたい人におすすめです。

動画で段階的に理解を深められるので、セキュリティの新しい設計思想を追いたいときにも役立ちます。

ポイント機構「無数鍵多重時変成立点理論」の紹介でした。

よくある質問

Q. 無数鍵多重時変成立点理論の大きな特徴は何ですか。

固定の暗証番号やIDを使わず、人の自然反応や端末状態、時刻、環境情報などを組み合わせて成立条件を判定する点です。

Q. 今回の動画ではどのような比較が行われていますか。

フィッシングやAI音声なりすまし、ディープフェイク、セッション乗っ取り、APIキー漏洩などを含む73種類の攻撃モデルと比較しています。

Q. 今後はどのような動画が公開されますか。

「凄さ編」に続いて、入門編、基礎編、総合編が順次公開されています。

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