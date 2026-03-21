お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が21日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）にゲスト出演。1月から6キロ体重が増えたと明かした。

小木は「毎日口内炎が凄いの」と言い、何を食べているのか？という質問に「お菓子、お菓子しか食べない」と答えた。

田中が、小木はすしが好きだったのでは？と聞くと「すしは、最近行けるようになった」と言い、その理由は17歳の一人娘の留学だと語った。

長女は昨年の9月から留学中。小木は「俺、もともと外に出ない。今まで、娘がうちにいて、俺と奥さんは魚介が好きなの。娘は大嫌い。肉も赤身しか食べられない子が、留学したの。高校2年で。急に夫婦で魚介とか寿司を食べに行けるようになって」と語り「楽しい、今、夫婦生活が。やっと外に出て、なかなか充実していますよ」と言い、田中をうらやましがらせた。

お菓子以外も食べているのでは？という突っ込みに小木は「食べに行くと言っても、週に1回か2回か…」と言い「それ以外はずっとお菓子。お菓子が一番おいしいよね」としみじみと語っていた。