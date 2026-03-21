犬が『交通事故』に遭ってしまったら…二次被害を防ぐための適切な手順とは？

考えるだけで恐ろしいことですが、犬の交通事故は決して他人ごとではありません。散歩中の首輪・リード抜けやパニックによる道路への飛び出し、夜間の視認性低下が主な原因です。

愛犬が交通事故に遭ってしまった…！そういったときに飼い主さんとしてすべきことは何でしょうか。後続車にもう一度はねられてしまったり、パニックに陥った愛犬が他の人や犬を傷つけてしまう…といった二次被害を防ぐためにも、適切な手順を踏む必要があります。一緒に見ていきましょう。

1.安全な場所へ移動

愛犬が交通事故に遭った場合、まずすべきことは安全な場所へ移動させることです。この段階では愛犬の状態がよく分からないため、できる限り体を動かさないようにして移動させます。

そして飼い主さん自身も事故に遭わないよう、細心の注意を払って移動してください。車道や路肩から離れた歩道やガードレールの外側といった、物理的に車が進入してこない場所へ移動します。突然の出来事に頭が真っ白になると思いますが、落ち着いて行動するように努めましょう。

2.意識の有無や状態の確認

飼い主さん自身と愛犬が安全な場所へ移動したら、次にすべきことは愛犬の状態確認です。『大丈夫？』と触れたくなる気持ちも分かりますが、犬も突然のことにパニックになっているため、反射的に噛みついてくる可能性もあります。

ですから、名前を呼ぶなど声かけをしつつ、目線などの反応があるか、意識はあるかどうかを確認してください。同時に出血の有無、呼吸の仕方や舌の色の確認、自分で動けるかどうかといった点も観察します。このとき、よく見ようと無理に動かすことはしないでください。

3.動物病院へ連絡し指示を仰ぐ

愛犬の状態を確認したら、かかりつけ医もしくは近くの動物病院へ連絡します。夜間など場合によっては救急の動物病院となります。緊急対応の準備をしてもらうため、『今、交通事故に遭いました』と最初に告げてください。電話口では以下のことを分かる範囲で伝え、その後は獣医師の指示を仰ぎましょう。

事故の状況（何とどの向きでぶつかったのか） 愛犬の様子（意識や出血の有無、呼吸の状態） 愛犬の情報（犬種、年齢、体重、持病） 到着予定時間

飼い主さんもパニックに陥っていると思いますが、できる限り冷静に、簡潔に伝えましょう。

病院へ運ぶ際は上着やタオルで優しく包み込み、大きく体を動かさないように気を付けます。車で安静にした状態で運ぶ方法が最も安全ですが、大型犬のためひとりでは運べない、徒歩移動しかできない、といった状況であれば、その旨も病院へ伝えて指示を仰いでください。

4.相手と連絡先を交換する

交通事故に遭った場合は、必ず相手が存在します。可能であれば相手と連絡先を交換しておいてください。警察への連絡が必要な場合もありますし、医療費や物損費など、損害賠償請求や補償の話などが出てくる可能性があるためです。

まとめ

飼い主さんが細心の注意を払っていても、絶対に交通事故に遭わないという保証はありません。二次被害を防ぐためにも、適切な手順を踏んで行動する必要があります。

突然の出来事にかなり動揺することと思いますが、愛犬をむやみに触ったり揺さぶったりしてはいけません。心臓マッサージや人工呼吸もかえって状態を悪化させる可能性がありますので、あまり推奨はできません。

いつどこで事故に遭うかは分かりませんので、行動範囲内にある動物病院をリストアップし、番号を携帯に登録しておくことをおすすめします。

犬が交通事故に遭った際の手順を事前に知識として持っていることで、万が一の場合でも冷静に対応することができるはずです。

(獣医師監修：寺脇寛子)