投げてもらったボールが隙間に入ってしまい、取れなくなってしまった犬の表情が「思わず笑ってしまう」と反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で4万2000回再生を突破し、「めっちゃこっち見てるｗ」「無言の圧がかわいすぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：犬のためにボールを投げた結果→隙間に入り、取れなくなってしまい…思わず吹き出す『表情』】

ボールが隙間に入ってしまい…

TikTokアカウント「minami373_reo」に投稿されたのは、飼い主さんにボール遊びをしてもらうコーギーの男の子「レオ」くんの様子。フセをしているレオくんに声をかけ、飼い主さんはポーンとボールを投げます。

投げられたボールを追いかけて、勢いよく部屋の奥へと走っていくレオくん。しかし、ボールはレオくんが届きそうで届かない、ゴミ箱の「絶妙な隙間」へと入り込んでしまったんだとか。

真顔で伝える「取れへんのですけど…」

隙間のボールを見つめていたレオくんですが、しばらくすると真顔で飼い主さんの方をじーっと見つめ始めます。「取れへんのですけど…」を、表情だけで伝えてくるレオくんの姿に思わず吹き出してしまいます。

「ごめんごめん、取れへん？」と飼い主さんが話しかけている間も、真顔のままじっと佇んでいるレオくん。全く動こうとしないレオくんを見かねて、飼い主さんが立ち上がると、レオくんは隙間に顔を突っ込んでみたんだそう。

ボール遊び、再開！

飼い主さんが「いけるやん！」と思ったら、レオくんはやっぱりボールまでは届かなかったよう。結局は飼い主さんにボールを取ってもらうと、レオくんの喜びの舞が炸裂。

飼い主さんにボールを「救出」してもらい、レオくんはハイテンションでボール遊びを再開。ボールが取れず、「どうにかして…」と表情だけで伝えるレオくんの姿は、多くの人をほっこりさせることとなったのでした。

投稿には「めっちゃこっち見てるｗ」「無言の圧がかわいすぎる」「人でも入ってますか？ｗ」「取ってやって顔オモロ」「静止画みたいで草」「おいおいみたいな目」といったコメントが寄せられています。

レオくんの愉快な日常は、TikTokアカウント「minami373_reo」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「minami373_reo」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。