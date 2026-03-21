リングドッグを務めたフレンチブルドッグの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4万7000回再生を突破し、「これだからフレブル好き」「我が道を行ってて草」「場は最高に温まったね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『どこいくねーんｗ』犬が結婚式でリングドッグをした結果→式場が笑いに包まれた『まさかのハプニング』】

わんこと一緒に結婚式

TikTokアカウント「omochi_0210」の投稿主さんは、フレンチブルドッグのおもちくんの可愛い姿を紹介しています。おもちくんは、食べることといたずらが好きな男の子。甘えん坊で、とても人懐こい性格なのだそう。

今回紹介されたのは、投稿主さんが結婚式を挙げたときの一幕です。投稿主さんは、おもちくんが参加できることを条件に式場を選んだといいます。当日、リングドッグという大役を任されたおもちくんですが…。

扉が開くと、おもちくんはキョロキョロと周りを見ながら楽しそうな表情に！新郎新婦の元に駆け寄ることなく、急ぎ足で参列席の中へと潜り込んだのでした。

ひとりひとりにご挨拶！？

おもちくんには、新婦の弟さんという心強いサポーターがついていました。弟さんは、おもちくんが寄り道をしないように誘導する係を担っていたようです。

参列席の中に姿を消したおもちくんを引き戻し、新郎新婦を指さして「あっちだよ」と教えてあげていたそう。

しかし、全員が自分を見ている…という非日常的なシチュエーションに、人間大好きなおもちくんが耐えられるはずもありません。丁寧にご挨拶をするため、あちらこちらに寄り道をしてしまったといいます。ときには、参列者の膝に前足を乗せてサービスする一幕もあったとか。

寄り道しすぎたリングドッグ

新婦の弟さんが必死に向きを変えても、参列席から離れられないおもちくん…。新郎新婦もおもちくんを呼んだそうですが、チラ見するだけで駆け寄る気配はなし。弟さんの誘導でなんとか上座の方へ来たものの、テンションが上がってダッシュで逆戻りしてしまったそうです。

最後は、弟さんがおもちくんを捕獲。抱っこで新郎新婦の元に移動して、なんとかリングを届けることができました。ちょっぴり時間がかかってしまったけれど、式場は温かな笑いで満ち溢れていたそうですよ♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「みんなに挨拶してエライ」「ほっこり素敵な時間…」「最高に癒されました」などたくさんの反響がありました。

TikTokアカウント「omochi_0210」には、おもちくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「omochi_0210」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。