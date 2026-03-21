「複雑な気持ちです」なでしこJに惜敗。豪州FWは「勝てたはずだって感じられる試合だったので」と悔しさを滲ませる【女子アジア杯】
２大会ぶり３度目の優勝だ。
オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、日本はオーストラリアと対戦。17分に浜野まいかがマークした１点を守り抜き、１−０で接戦を制した。
敗れた豪州は、最後まで果敢な攻撃を繰り出して日本を苦しめたが、相手の粘り強い守備を崩せず。準優勝で終わった。
試合後のフラッシュインタビューで、FWのメアリー・ファウラーは「チームを、選手たちをとても誇りに思います。この試合で、これ以上、私たちにできたことはなかったと思います」とコメント。続けて「別の日にやっていたら、シュートの１本はネットを揺らしていたでしょう。だから、みんなの頑張りと努力を誇りに思います」と、チームの健闘を称えた。
試合後の心境は「複雑な気持ちです」と率直な思いを明かす。「もちろん、勝利にあと一歩まで迫りながら、最後にそれを逃したのは悔しいです。本当に、勝てたはずだって感じられる試合だったので」と唇を噛む。
一方で「私たちは再結集し、この大会からポジティブな要素を見つけ出さなければなりません。私たちにとって本当に良い大会でしたから」と肯定的に捉え、次を見据えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制は日本！浜野まいかのゴラッソ！
オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、日本はオーストラリアと対戦。17分に浜野まいかがマークした１点を守り抜き、１−０で接戦を制した。
敗れた豪州は、最後まで果敢な攻撃を繰り出して日本を苦しめたが、相手の粘り強い守備を崩せず。準優勝で終わった。
試合後のフラッシュインタビューで、FWのメアリー・ファウラーは「チームを、選手たちをとても誇りに思います。この試合で、これ以上、私たちにできたことはなかったと思います」とコメント。続けて「別の日にやっていたら、シュートの１本はネットを揺らしていたでしょう。だから、みんなの頑張りと努力を誇りに思います」と、チームの健闘を称えた。
試合後の心境は「複雑な気持ちです」と率直な思いを明かす。「もちろん、勝利にあと一歩まで迫りながら、最後にそれを逃したのは悔しいです。本当に、勝てたはずだって感じられる試合だったので」と唇を噛む。
一方で「私たちは再結集し、この大会からポジティブな要素を見つけ出さなければなりません。私たちにとって本当に良い大会でしたから」と肯定的に捉え、次を見据えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制は日本！浜野まいかのゴラッソ！