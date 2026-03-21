「我々は準決勝で負けるべくして負けた」なでしこJが１−０で豪州を破り覇権奪還！ 韓国ファンは強さに慄く「日本サッカーは男女ともにアジア最強だ」【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督率いる日本女子代表は３月21日、女子アジアカップの決勝で、開催国のオーストラリア女子代表と対戦した。
立ち上がりから相手に攻め込まれるも、粘り強く守り抜いたなでしこジャパンは17分、浜野まいかのゴラッソで先制点を奪う。その後も相手の猛攻を受けたが、集中力を切らさずに戦い抜き、１―０で勝利。２大会ぶり３度目の栄冠を手にした。
この結果は、日本に準決勝で敗れ、ベスト４で大会を去った韓国でも話題となっている。試合を速報した韓国のポータルサイト『NAVER』のコメント欄には、以下のようなコメントが続々と寄せられている。
「日本の組織力は高い」
「アジア最強は日本だ」
「韓国は長期的に女子サッカーへ投資しなければ、永遠に日本に追いつくのは難しいだろう」
「日本サッカーは男女ともにアジア最強だ」
「日本は守備も上手いな」
「こんなハイレベルな戦いをしている日本に勝てるわけがない」
「優勝に値するな」
「日本は強すぎる」
「我々は準決勝で負けるべくして負けた」
「なぜこんなに強く、そして上手いんだ...」
「韓国も進化しなければ」
日本の底知れぬ強さに驚きの声が溢れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴラッソが決勝弾！ 浜野がエリア外からズドン！
立ち上がりから相手に攻め込まれるも、粘り強く守り抜いたなでしこジャパンは17分、浜野まいかのゴラッソで先制点を奪う。その後も相手の猛攻を受けたが、集中力を切らさずに戦い抜き、１―０で勝利。２大会ぶり３度目の栄冠を手にした。
この結果は、日本に準決勝で敗れ、ベスト４で大会を去った韓国でも話題となっている。試合を速報した韓国のポータルサイト『NAVER』のコメント欄には、以下のようなコメントが続々と寄せられている。
「日本の組織力は高い」
「アジア最強は日本だ」
「韓国は長期的に女子サッカーへ投資しなければ、永遠に日本に追いつくのは難しいだろう」
「日本サッカーは男女ともにアジア最強だ」
「日本は守備も上手いな」
「こんなハイレベルな戦いをしている日本に勝てるわけがない」
「優勝に値するな」
「日本は強すぎる」
「我々は準決勝で負けるべくして負けた」
「なぜこんなに強く、そして上手いんだ...」
「韓国も進化しなければ」
日本の底知れぬ強さに驚きの声が溢れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴラッソが決勝弾！ 浜野がエリア外からズドン！