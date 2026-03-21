「ありえない一撃に沈んだ」なでしこＪの前に惜しくも散った豪州の地元メディアは大熱戦を賞賛！「日本に負けたのは恥ではない」【女子アジアカップ決勝】
なでしこジャパンが力強く、３度目のアジア女王に輝いた。
現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップは決勝を迎え、日本代表と地元オーストラリア代表が対戦。７万5000の大観衆が見守る絶対アウェーのなか、日本は17分、浜野まいかが右足で狙いすましたミドルシュートを蹴り込み、鮮やかに先制点を奪う。がっぷり四つ組んだ強豪対決は一進一退の攻防のまま推移し、終盤は日本が押し込まれる時間帯が続いた。それでも日本は身を挺したブロックなどで凌ぎ切り、１−０でタイムアップ。２年ぶりの王座を掴んだ。
オーストラリアの地元紙『Herald Sun』はこの一戦を速報でレポート。「日本のありえない一撃に沈んだ。マチルダス（代表チームの愛称）は前半から日本に極限にまで追い詰められ、17分に浜野にロケットのような信じられないゴールを決められたが、それでも食らいついた」と評し、「後半は一方的に攻め立てるなど大いに持ち味を出したが、あまりにも好機で外しすぎた。世界を代表する強豪国を打ち破る番狂わせは起こせなかったのだ」と結んだ。
さらに、「日本を相手に負けたことを恥じる必要はない。今大会、日本に対して真っ向から挑戦できた唯一のチームがマチルダスだったことは評価されるべきだ」と称え、「この日の７万4397の観客数は女子アジアカップ史上最多だった」と付け加えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制は日本！浜野まいかのゴラッソ！
現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップは決勝を迎え、日本代表と地元オーストラリア代表が対戦。７万5000の大観衆が見守る絶対アウェーのなか、日本は17分、浜野まいかが右足で狙いすましたミドルシュートを蹴り込み、鮮やかに先制点を奪う。がっぷり四つ組んだ強豪対決は一進一退の攻防のまま推移し、終盤は日本が押し込まれる時間帯が続いた。それでも日本は身を挺したブロックなどで凌ぎ切り、１−０でタイムアップ。２年ぶりの王座を掴んだ。
オーストラリアの地元紙『Herald Sun』はこの一戦を速報でレポート。「日本のありえない一撃に沈んだ。マチルダス（代表チームの愛称）は前半から日本に極限にまで追い詰められ、17分に浜野にロケットのような信じられないゴールを決められたが、それでも食らいついた」と評し、「後半は一方的に攻め立てるなど大いに持ち味を出したが、あまりにも好機で外しすぎた。世界を代表する強豪国を打ち破る番狂わせは起こせなかったのだ」と結んだ。
さらに、「日本を相手に負けたことを恥じる必要はない。今大会、日本に対して真っ向から挑戦できた唯一のチームがマチルダスだったことは評価されるべきだ」と称え、「この日の７万4397の観客数は女子アジアカップ史上最多だった」と付け加えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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