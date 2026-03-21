夫婦の年金36万円でも貯金100万円「陸上コーチで身銭を切ってきた」76歳元公務員
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月17日に回答があった千葉県在住76歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（75歳）
住居形態：賃貸
居住地：千葉県
リタイア前の雇用形態：公務員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金：100万円
これまでの年金加入期間：不明
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：0円
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：0円
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金165万円（年額）
その理由は「もらいたくてもあまりもらえないから」と不満を感じている様子です。
ひと月の支出は約「20万円」。今のところはご自身の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
年金生活においては「光熱費や食費など全てを節約している。車も今月で処分したので多少は家計は楽になるし、これからは貯蓄しやすい」はずだと話します。
とはいえ「夫婦で年金収入は年額433万円ほど、月にすると36万円ぐらい」あるため、今後の生活に「不安はない」と言います。
年金支給日には「プチぜいたくができるようになった」と年金生活の楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：76歳男性
同居家族構成：本人、妻（75歳）
住居形態：賃貸
居住地：千葉県
リタイア前の雇用形態：公務員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金：100万円
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：約22万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：0円
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：0円
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金165万円（年額）
「ひと月の支出は約20万円」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由は「もらいたくてもあまりもらえないから」と不満を感じている様子です。
ひと月の支出は約「20万円」。今のところはご自身の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「車の処分で貯蓄しやすい家計になったはず」現在は年金以外に収入はないそうですが、定年退職後も「75歳までは仕事をしていた」という投稿者。
年金生活においては「光熱費や食費など全てを節約している。車も今月で処分したので多少は家計は楽になるし、これからは貯蓄しやすい」はずだと話します。
「コーチで身銭を切ってきたため貯蓄できなかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「（公務員仕事とは別に）陸上競技のコーチで身銭を切ってきたのが悔いとして残っている。そのため貯蓄はできなかった」と回答。
とはいえ「夫婦で年金収入は年額433万円ほど、月にすると36万円ぐらい」あるため、今後の生活に「不安はない」と言います。
年金支給日には「プチぜいたくができるようになった」と年金生活の楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)