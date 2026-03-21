◇女子AFCアジアカップ決勝 日本 1-0 オーストラリア(21日、オーストラリア)

2大会ぶり3度目のアジア杯を制覇した女子日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督が、試合後にインタビューに応じ選手たちを称えました。

試合は1-0の接戦。終盤は開催国で会場サポーターからの力を受け、オーストラリアが猛攻を仕掛けるも日本のディフェンス陣が体を張って無失点で勝利しました。ニールセン監督は「予想したとおり五分五分の非常に難しい試合でした。オーストラリアも素晴らしいプレーしたので、そこを誇りに思ってほしいですし、自分たちも素晴らしいプレーをしたと思います」と両チームを称えました。

続けて「本当に難しい試合でしたけども、選手たちが最後まで一生懸命戦ってくれました。今回3度目のアジアカップ制覇ということで、6試合とも非常に素晴らしかったと思いますし、勝利に値する内容をみせてくれたかなと思います」と大会を通して結果を出し続けた日本の選手たちに最大の賛辞を送りました。