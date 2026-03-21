【R-1】ファイナルステージ進出3人が決定 お抹茶、今井らいぱち、渡辺銀次
“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。ファイナルステージ進出の3人が出そろった。お抹茶と今井らいぱちが、同じ619点で並び、3位のドンデコルテ渡辺銀次が655点となった。
【写真】ファーストステージで…漫談で魂の叫びを行った渡辺銀次
過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）。過去最多6171人のエントリーの中から、24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけて激突する。
決勝を進行する新MCとして、南海キャンディーズ・山里亮太と生見愛瑠が就任。審査員の顔ぶれは、陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、マヂカルラブリー・野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウとなっている。
決勝のネタ時間は4分。ファーストステージは、審査員7人による700点満点（100点×7人）で、上位3人がファイナルステージへ進出。審査員7人の決選投票で、優勝者が決まる。
■ファーストステージの得点（ネタ順）
1：しんや…635点（ザコシショウ：90、佐久間：92、野田：93、小籔：91、友近：90、バカリズム：90、陣内：89）
2：今井らいぱち…669点（ザコシショウ：93、佐久間：97、野田：95、小籔：97、友近：97、バカリズム：96、陣内：94）
3：ドンデコルテ渡辺銀次…655点（ザコシショウ：95、佐久間：91、野田：91、小籔：94、友近：97、バカリズム：94、陣内：93）
4：ななまがり初瀬…640点（ザコシショウ：91、佐久間：94、野田：92、小籔：93、友近：93、バカリズム：89、陣内：88）
5：さすらいラビー中田…630点（ザコシショウ：90、佐久間：89、野田：88、小籔：90、友近：96、バカリズム：87、陣内：90）
6：真輝志…649点（ザコシショウ：91、佐久間：96、野田：90、小籔：94、友近：95、バカリズム：91、陣内：92）
7：ルシファー吉岡…650点（ザコシショウ：93、佐久間：93、野田：94、小籔：93、友近：94、バカリズム：90、陣内：93）
8：九条ジョー…628点（ザコシショウ：91、佐久間：90、野田：87、小籔：90、友近：91、バカリズム：88、陣内：91）
9：トンツカタンお抹茶…669点（ザコシショウ：92、佐久間：98、野田：96、小籔：96、友近：97、バカリズム：93、陣内：97）
■歴代優勝者
第1回 だいたひかる
第2回 浅越ゴエ
第3回 ほっしゃん。（星田英利）
第4回 博多華丸
第5回 なだぎ武
第6回 なだぎ武
第7回 中山功太
第8回 あべこうじ
第9回 佐久間一行
第10回 COWCOW 多田
第11回 三浦マイルド
第12回 やまもとまさみ
第13回 じゅんいちダビッドソン
第14回 ハリウッドザコシショウ
第15回 アキラ100％
第16回 濱田祐太郎
第17回 粗品
第18回 野田クリスタル
第19回 ゆりやんレトリィバァ
第20回 お見送り芸人しんいち
第21回 田津原理音
第22回 街裏ぴんく
第23回 友田オレ
【写真】ファーストステージで…漫談で魂の叫びを行った渡辺銀次
過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）。過去最多6171人のエントリーの中から、24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけて激突する。
決勝のネタ時間は4分。ファーストステージは、審査員7人による700点満点（100点×7人）で、上位3人がファイナルステージへ進出。審査員7人の決選投票で、優勝者が決まる。
■ファーストステージの得点（ネタ順）
1：しんや…635点（ザコシショウ：90、佐久間：92、野田：93、小籔：91、友近：90、バカリズム：90、陣内：89）
2：今井らいぱち…669点（ザコシショウ：93、佐久間：97、野田：95、小籔：97、友近：97、バカリズム：96、陣内：94）
3：ドンデコルテ渡辺銀次…655点（ザコシショウ：95、佐久間：91、野田：91、小籔：94、友近：97、バカリズム：94、陣内：93）
4：ななまがり初瀬…640点（ザコシショウ：91、佐久間：94、野田：92、小籔：93、友近：93、バカリズム：89、陣内：88）
5：さすらいラビー中田…630点（ザコシショウ：90、佐久間：89、野田：88、小籔：90、友近：96、バカリズム：87、陣内：90）
6：真輝志…649点（ザコシショウ：91、佐久間：96、野田：90、小籔：94、友近：95、バカリズム：91、陣内：92）
7：ルシファー吉岡…650点（ザコシショウ：93、佐久間：93、野田：94、小籔：93、友近：94、バカリズム：90、陣内：93）
8：九条ジョー…628点（ザコシショウ：91、佐久間：90、野田：87、小籔：90、友近：91、バカリズム：88、陣内：91）
9：トンツカタンお抹茶…669点（ザコシショウ：92、佐久間：98、野田：96、小籔：96、友近：97、バカリズム：93、陣内：97）
■歴代優勝者
第1回 だいたひかる
第2回 浅越ゴエ
第3回 ほっしゃん。（星田英利）
第4回 博多華丸
第5回 なだぎ武
第6回 なだぎ武
第7回 中山功太
第8回 あべこうじ
第9回 佐久間一行
第10回 COWCOW 多田
第11回 三浦マイルド
第12回 やまもとまさみ
第13回 じゅんいちダビッドソン
第14回 ハリウッドザコシショウ
第15回 アキラ100％
第16回 濱田祐太郎
第17回 粗品
第18回 野田クリスタル
第19回 ゆりやんレトリィバァ
第20回 お見送り芸人しんいち
第21回 田津原理音
第22回 街裏ぴんく
第23回 友田オレ