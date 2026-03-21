日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）が21日に放送され、人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」で巨人のプロ2年目・荒巻悠内野手（23）が吉川大幾内野守備兼走塁コーチ（33）から沖縄キャンプ中の失態を暴露され、直接謝罪する場面があった。

この日のテーマは毎年恒例の「キャンプ事件簿」で、今回はその後編。巨人ナインは辻岡義堂アナウンサー（39）から次々に直撃を受けた。

そのなかで辻岡アナはコーチ陣にも取材。テーマを聞かされた吉川コーチは「うわぁ〜難しいなぁ…。言えん話ばっかりっすもん」とまずは笑わせた。

そこにタイミング良く？荒巻が現れると「ちょうどおったわ！ちょうどおったわ！ちょうどおったわ！」と吉川コーチ。「こいつ昨日ヘルメット忘れたんです」と暴露した。

「僕がこいつのヘルメット持って北谷に行きました。これや！」と“キャンプ事件簿”を明かすと、荒巻は「言わない約束だったじゃないですか」と抗議して吉川コーチを笑わせる。

キャンプ地の沖縄・那覇から試合の行われる北谷まで車で約40分かけて荒巻が忘れたヘルメットを届けたという吉川コーチ。荒巻は「どこ行った？と思ってたら自分のグラブケースの中にあったらしいです。すいません！」と深々と頭を下げて直接謝罪し、「そのおかげで2本打ちました」と感謝していた。