【衛生観念ヤバ！義両親と同居】「ムリッ、気持ち悪すぎる！」さすがに直談判＜第7話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第7話 「もったいない」じゃない！
【編集部コメント】
出ました、お義母さんのいきすぎた節約思考……！ さすがのフミカさんもコウセイさんを通さずその場でやめるよう言いましたが、どうやらお義母さんにはその深刻さが伝わっていない様子。フミカさんの殺気だった表情とは対照的に、お義母さんはのほほんとしちゃっています。お義母さんも決してわざととぼけているわけではないようですが、天然キャラすぎてなかなか手強いです……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第7話 「もったいない」じゃない！
【編集部コメント】
出ました、お義母さんのいきすぎた節約思考……！ さすがのフミカさんもコウセイさんを通さずその場でやめるよう言いましたが、どうやらお義母さんにはその深刻さが伝わっていない様子。フミカさんの殺気だった表情とは対照的に、お義母さんはのほほんとしちゃっています。お義母さんも決してわざととぼけているわけではないようですが、天然キャラすぎてなかなか手強いです……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙