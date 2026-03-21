板野友美プロデュースのアイドルグループ、妹・板野成美が卒業へ メンバー・新居稚菜は体調不良で一時休養
AKB48の元メンバーでタレントの板野友美がプロデュースするアイドル「RoLuANGEL」（ロールエンジェル）が21日、公式サイトを更新。板野成美の卒業と新居稚菜の一時休養を伝えた。
【写真】アイドルグループ卒業への思いをつづった板野成美 姉は板野友美
「この度、メンバーの板野成美は、本年8月の誕生日をもちましてRoLuANGELを卒業し、新たな道へ進むこととなりましたので、ご報告申し上げます」と公表。「これまでの活動において、グループに多大なる貢献をしてくれたことに心より感謝申し上げますとともに、今後のさらなる活躍を運営・メンバー一同、心より応援しております」とエールを送った。
続けて「なお、2026年3月22日（日）より開始予定の「センター争奪戦」には、予定通り参加いたします。最後まで変わらぬ想いで活動に臨んでまいりますので、引き続き温かいご声援を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
そして、新居について「体調不良により一定期間の休養が必要と判断されました」とし「これに伴い、3月22日（日）より開催予定の『センター争奪戦』、次回シングル曲、ならびに定期公演、対バンイベント、『RoLuANGEL 1st Anniversary LIVE 〜天使爆誕祭〜』への出演を見送らせていただくこととなりました」と報告した。公演のチケット払い戻しについて案内した。
■板野成美 コメント（全文）
この度は突然の発表となってしまい、申し訳ありません。
私、板野成美は、次のシングルをもちましてRoLuANGELを卒業いたします。
ここまでたくさん悩み、考え、自分なりに向き合った上で出した決断です。
これまで支えてくださったファンの皆さま、関係者の皆さま、そしてメンバーには、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。
RoLuANGELとして過ごした時間は、楽しいことも悔しいこともすべて含めて、私にとってかけがえのない宝物です。
残りの時間、これまでの感謝を込めて、最後までRoLuANGELの板野成美として全力で駆け抜けてまいります。
最後の最後まで、“限界アイドル”を見届けていただけましたら幸いです。
これからもRoLuANGELの応援をどうぞよろしくお願いいたします。
板野成美
【写真】アイドルグループ卒業への思いをつづった板野成美 姉は板野友美
「この度、メンバーの板野成美は、本年8月の誕生日をもちましてRoLuANGELを卒業し、新たな道へ進むこととなりましたので、ご報告申し上げます」と公表。「これまでの活動において、グループに多大なる貢献をしてくれたことに心より感謝申し上げますとともに、今後のさらなる活躍を運営・メンバー一同、心より応援しております」とエールを送った。
そして、新居について「体調不良により一定期間の休養が必要と判断されました」とし「これに伴い、3月22日（日）より開催予定の『センター争奪戦』、次回シングル曲、ならびに定期公演、対バンイベント、『RoLuANGEL 1st Anniversary LIVE 〜天使爆誕祭〜』への出演を見送らせていただくこととなりました」と報告した。公演のチケット払い戻しについて案内した。
■板野成美 コメント（全文）
この度は突然の発表となってしまい、申し訳ありません。
私、板野成美は、次のシングルをもちましてRoLuANGELを卒業いたします。
ここまでたくさん悩み、考え、自分なりに向き合った上で出した決断です。
これまで支えてくださったファンの皆さま、関係者の皆さま、そしてメンバーには、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。
RoLuANGELとして過ごした時間は、楽しいことも悔しいこともすべて含めて、私にとってかけがえのない宝物です。
残りの時間、これまでの感謝を込めて、最後までRoLuANGELの板野成美として全力で駆け抜けてまいります。
最後の最後まで、“限界アイドル”を見届けていただけましたら幸いです。
これからもRoLuANGELの応援をどうぞよろしくお願いいたします。
板野成美