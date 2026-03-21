武井壮、亡き兄への思いつづる「今兄貴が生きてたら楽しかっただろうなあ」
陸上・十種競技の元日本王者としてバラエティーなど多方面で活躍中のタレント・武井壮（52）が21日までに、自身のXを更新。亡き兄への思いをつづった。
【画像】「今兄貴が生きてたら楽しかっただろうなあ」亡き兄への思いつづった武井壮の投稿
武井は「今兄貴が生きてたら楽しかっただろうなあ、一緒に仕事したり、旅行したり、飯も食ったり語り合ったりきっと素敵な時間を共有できてたはずだと思う」と、24歳で亡くなった兄への思いをつづった。
続けて「彼が過ごす事のできなかった時間をもう30年近くもオレだけ生きている 決して当たり前ではない毎日だ もし自分が24歳で人生を終えていたと考えると、本当に胸が苦しくなるんだよ 今も生きていられるこの幸福と奇跡を1秒たりとも無駄にせず、精一杯地球を楽しみ尽くしたいと思う」と思いを伝えた。
最後に「地球最高 人生は素晴らしい 生まれるって奇跡だ」と投稿した。
【画像】「今兄貴が生きてたら楽しかっただろうなあ」亡き兄への思いつづった武井壮の投稿
武井は「今兄貴が生きてたら楽しかっただろうなあ、一緒に仕事したり、旅行したり、飯も食ったり語り合ったりきっと素敵な時間を共有できてたはずだと思う」と、24歳で亡くなった兄への思いをつづった。
続けて「彼が過ごす事のできなかった時間をもう30年近くもオレだけ生きている 決して当たり前ではない毎日だ もし自分が24歳で人生を終えていたと考えると、本当に胸が苦しくなるんだよ 今も生きていられるこの幸福と奇跡を1秒たりとも無駄にせず、精一杯地球を楽しみ尽くしたいと思う」と思いを伝えた。
最後に「地球最高 人生は素晴らしい 生まれるって奇跡だ」と投稿した。