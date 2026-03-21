◇大相撲春場所14日目 ○安青錦（下手投げ）霧島●（2026年3月21日 エディオンアリーナ大阪）

少々拍子抜けの展開になってしまった。霧島が安青錦に敗れたところで、豊昇龍が横綱の意地を見せて琴桜に勝って、千秋楽まで優勝争いがもつれることを期待したが、あっけない幕切れとなってしまった。

横綱といえども巨体の琴桜を相手にがっぷり組んでしまっては、簡単には勝てない。しかも、強引に投げにいって巻き替えられ、相手十分のもろ差しを許して寄り倒された。何ともちぐはぐな相撲内容だった。

結果論になるが、立ち合いで鋭く当たって相手を突き起こしてからまわしを取りにいけば、展開も変わっていただろう。横綱昇進後、まだ優勝がなく、早く賜杯を手にしたいという気持ちが平常心を失わせているのか、相撲がちょっと雑だった。

今場所の豊昇龍は良い形で取っている相撲が何番もあった。やはり横綱の良さは、立ち合いでしっかり当たってから前に出る厳しい攻め。しかし、負ける時はだいたい張り差しにいって、そこから攻めがワンテンポ遅れて後手に回り、流れをつかめずに終わるケースが多い。

対戦相手も横綱の張り差しは頭に入っているから対策を立ててくる。同じことを繰り返していては優勝のチャンスは遠のくばかりだ。張り差しを封印して、何かもっと別の自分の形を見つけ出すようにしないと、先行きは苦しくなるだけだ。

一方、霧島は安青錦に良い相撲を取られてしまった。しかしながら、今場所はケガも治って良い時の状態に近い相撲を取り続けて、14場所ぶりの優勝につなげた。

ただ、これで場所が終わったわけではない。もう1日残っている。12勝で終わってしまうよりも13勝を挙げた方が、大関復帰の声も挙がりやすくなる。最終的にどうなるか分からないが、とにかく最後まで自分の相撲を取って勝ち切ってほしい。（元大関・栃東）