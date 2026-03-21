TVアニメ「#ゾンビさがしてます」テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて 10月より放送決定！ティザービジュアル、PV、メインキャスト＆スタッフ発表！

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『三ツ星カラーズ』、『ひとりぼっちの〇〇生活』など、TVアニメ化も果たした大人気漫画を手掛けるガールズコメディの名手・カツヲが新境地に挑んだ『#ゾンビさがしてます』が、テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて10月より毎週土曜夜11時30分〜放送決定！ティザービジュアル＆ティザーPVが公開、さらにメインキャスト＆スタッフが解禁となった。

本作は、「コミック電撃だいおうじ」（KADOKAWA）にて2022年より連載されていた新感覚“ゾンビ×青春コメディ”。人類の9割が謎の感染症によってゾンビ化した「あかいひ」から13年。ゾンビから隔離された村で生まれた少女・アキは、村を出て行ったお父さんを捜すため、幼馴染のハル、ナツキと共にゾンビで溢れかえる外の世界へと飛び出していく。

ティザービジュアルは、主人公・アキたち5人が屋上で楽しげな表情を浮かべる一方、背後には荒廃した東京らしき景色が広がっているという対比が印象的なイラストとなっている。

またティザーPVでは5人のボイスを聴くことができる。メインキャストとして、お父さんを探してゾンビだらけの世界を旅する主人公・アキ役に根本京里が決定。さらにアキと共に行動する幼馴染のナツキ、ハルをLynn、宮田俊哉が、アキ達が道中で出会うユウ、サクラを山村 響、貫井柚佳がそれぞれ演じる。

アニメーション制作を手掛けるのはスタジオコメット。監督は宇根信也、シリーズ構成・脚本は山下憲一、伊丹あき、キャラクターデザインは下地なるみが担当する。

●作品情報

TVアニメ『#ゾンビさがしてます』

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて

10月より毎週土曜夜11時30分〜放送！

＜あらすじ＞

「これは人違い……いや、ゾンビ違い」

人類の9割が謎の感染症に感染・死亡した“あかいひ”から13年、生き延びた人々は都市を離れ隔離された村で暮らしていた。

壊滅前の記憶がない新世代のアキは、かつて村を出て行った父親を探すため、幼馴染のナツキ、ハルと共に村を抜け出す。

村から出ると、どこもかしこもゾンビだらけ。それでも初めて感じる“外の世界”は、広大で、新鮮で、美しい！

道中出会ったユウ、サクラも加わって、少年少女の過酷で楽しい新生活がはじまる--

『三ツ星カラーズ』『ひとりぼっちの〇〇生活』のカツヲが描く、ゾンビだらけの“非”日常系エンターテインメント！

【STAFF】

原作：カツヲ「#ゾンビさがしてます」（KADOKAWA刊）

監督：宇根信也

助監督：鈴木恭兵

シリーズ構成・脚本：山下憲一 伊丹あき

キャラクターデザイン：下地なるみ

音楽：東大路憲太

アニメーション制作：スタジオコメット

【CAST】

アキ：根本京里

ナツキ：Lynn

ハル：宮田俊哉

ユウ：山村 響

サクラ：貫井柚佳

©カツヲ/KADOKAWA/ゾンます製作委員会

関連リンク

TVアニメ『#ゾンビさがしてます』公式サイト

https://zommasu.com/