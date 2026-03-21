Mrs.GREEN APPLE いじめ経験を乗り越え高校進学する韓国人リスナーへエール「前向きに捉えて『頑張りたい』って言って、みんなに対しても『ファイト』って言っていて、すごい強い」
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
3月16日（月）の放送では、春からの新生活を前に、不安を抱えながらも前向きに歩もうとする韓国人のリスナーから届いたメッセージを紹介しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
私はもうすぐ高校生になる韓国人です。今はお母さんや先生に支えられていますが、私をいじめた子がいる高校に進学します。めちゃくちゃ震えています。でも今度は周りの人たちを信じて頑張ろうと思っています。新生活、みんなファイト!!（韓国 15歳 女の子）
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：お〜！ 韓国の方からのメッセージ嬉しいですね！ 若井さん、どうですか？
若井：감사합니다（カムサハムニダ）〜！
大森：（若井は4月から）NHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」をやる人ですから。もう（新年度の放送が）始まりますからね！
若井：始まりますね！ ぜひ……あの……감사합니다〜！
大森：“ぜひ、감사합니다〜！”（笑）。
若井：「ぜひ観てください」って言おうとしたけど、韓国で観られるのかわからなかったから！
大森：NHKは、NHK WORLDがありますから！
若井：よろしくお願いします！
大森：でも（書き込みは、過去にいじめられた経験についての）センシティブな話だけど、前向きに捉えてるってことだよね。「頑張りたい」っていうね。みんなに対しても「ファイト」って言っていて、すごい強いですね！
若井：強いね！
大森：いやー、楽しんでほしいな！
藤澤：ね！ いっぱい新しい環境でコミュニティとか、仲間作りはできますから。
大森：そうそう！ 仲間を作っていってほしいなと思います！ ありがとう。
藤澤：ありがとう！
若井：ありがとね〜！ 고마워요（コマウォヨ）〜！
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
3月16日（月）の放送では、春からの新生活を前に、不安を抱えながらも前向きに歩もうとする韓国人のリスナーから届いたメッセージを紹介しました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
＜リスナーからのメッセージ＞
私はもうすぐ高校生になる韓国人です。今はお母さんや先生に支えられていますが、私をいじめた子がいる高校に進学します。めちゃくちゃ震えています。でも今度は周りの人たちを信じて頑張ろうと思っています。新生活、みんなファイト!!（韓国 15歳 女の子）
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：お〜！ 韓国の方からのメッセージ嬉しいですね！ 若井さん、どうですか？
若井：감사합니다（カムサハムニダ）〜！
大森：（若井は4月から）NHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」をやる人ですから。もう（新年度の放送が）始まりますからね！
若井：始まりますね！ ぜひ……あの……감사합니다〜！
大森：“ぜひ、감사합니다〜！”（笑）。
若井：「ぜひ観てください」って言おうとしたけど、韓国で観られるのかわからなかったから！
大森：NHKは、NHK WORLDがありますから！
若井：よろしくお願いします！
大森：でも（書き込みは、過去にいじめられた経験についての）センシティブな話だけど、前向きに捉えてるってことだよね。「頑張りたい」っていうね。みんなに対しても「ファイト」って言っていて、すごい強いですね！
若井：強いね！
大森：いやー、楽しんでほしいな！
藤澤：ね！ いっぱい新しい環境でコミュニティとか、仲間作りはできますから。
大森：そうそう！ 仲間を作っていってほしいなと思います！ ありがとう。
藤澤：ありがとう！
若井：ありがとね〜！ 고마워요（コマウォヨ）〜！
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624