◇プロ野球オープン戦 巨人3-0楽天(21日、東京ドーム)

巨人の坂本勇人選手がオープン戦1号を放ち、勝利に貢献しました。

初回にキャベッジ選手の先頭打者ホームランで先制した巨人。以降はランナーを出しながらも得点を奪えず、1-0のまま試合が進みます。

それでも6回、左腕の泰勝利投手から先頭の中山礼都選手がヒットで出塁。続く坂本選手はカウント1ストライク2ボールから、「カウントが打者有利だったので、まっすぐを打ちに行けたので、最高の結果だったのでよかった」とインコースのストレートをとらえ、レフトスタンドにライナー性の一発。オープン戦1号でリードを広げます。チームは5連勝でオープン戦10勝4敗1分で、首位に浮上しました。

これで4戦連続ヒットでオープン戦は30打数9安打の打率3割ちょうど。自身の状態には、「ヒットが出ている安心材料。変な打ち方だとインサイドは打てないので、そこはいいかなと思います」と話しました。

今季20年目を迎える坂本選手。昨季は開幕から打撃の状態が上がらず。2年目以降ではキャリアワーストの62試合の出場にとどまり、打率.208の成績でした。

開幕に向けて、「まだまだやれると思ってやっているので、まだまだすごく期待してくれていると感じているので、その期待に応えたい。それだけです」と力を込めました。