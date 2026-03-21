話題のリカバリーウェア、「ニトリ」なら安い！ 初めてでも試しやすい″春夏向けおすすめ3選″

お手頃価格の家具や生活雑貨で人気のニトリ。実は最近、着るだけで疲労回復をサポートすると話題の「リカバリーウェア」も販売しているのをご存じでしょうか。

特殊素材を使ったウェアで、就寝時やリラックスタイムに着用することで体をケアできると注目されています。しかもニトリなら、手に取りやすい価格なのが魅力。今回は、春夏シーズンに活躍するニトリのリカバリーウェアおすすめ3選を紹介します。

サラッとしていて着心地抜群！

●WOMENS 着るだけで疲労回復リカバリーウェア 半袖Tシャツ（1790円）

リラックスタイムにぴったりのシンプルな半袖Tシャツタイプ。ベーシックなブラックカラーで、ルームウェアとして使いやすいデザインです。カラーはブラックとローズの2色展開されています。

やわらかな着心地で、就寝時やおうち時間のリラックスウェアとして活躍。春夏でも快適に着られる軽やかなトップスで、リカバリーウェアを気軽に取り入れたい人にもぴったりのアイテムです。

●WOMENS 着るだけで疲労回復リカバリーウェア テーラーパジャマ（4990円）

落ち着いたライトグレーとローズの2色展開されているテーラーカラータイプのパジャマ。上下セットで使えるので、就寝時のリカバリーウェアとして取り入れやすいアイテムです。ズボンにはポケットが付いていて、利便性も抜群ですよ。

ゆったりとしたシルエットで動きやすく、リラックス感のある着心地。サラッとして生地も着心地が良く、おうち時間を快適に過ごしたい人にもぴったりです。

●WOMENS 着るだけで疲労回復リカバリーウェア レギンス 10分丈（1790円）

すっきりとしたシルエットの10分丈レギンス。トップスやハーフパンツと組み合わせて、全身でリカバリーウェアを取り入れられます。足首まである10分丈なので、少し肌寒さが気になるときにもぴったりです。

ストレッチ性のある素材で動きやすく、就寝時だけでなく、おうちでのリラックスタイムにも活躍。シンプルなブラックカラーなのでコーディネートもしやすいのがポイントです。

リカバリーウェアはスポーツブランドの高価格帯アイテムが多いイメージですが、ニトリなら比較的手頃な価格で取り入れられるのが魅力です。話題沸騰中で売り切れが続出しているので、見かけたらゲットしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部