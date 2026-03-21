PARCO GAMESは、クリエイティブ・スタジオlidlocksが手掛ける犬をさがすウォーキングシミュレータ/アドベンチャー『Finding Polka』のパブリッシングを決定したことを発表した。

（参考：【画像あり】舞台はボールペンで描かれた素朴な世界に）

『Finding Polka』は、ボールペンで描かれた素朴な世界を舞台に、マップのどこかにいる犬“ポルカ”を見つけるウォーキングシミュレーター。主人公のフレンディは愛犬ジャズと穏やかな日々を過ごしていたが、ある日、幼い頃に飼っていた犬“ポルカ”にそっくりな犬を街で見かけその姿を追って走り出す、という物語が描かれる。プラットフォームはSteamで、2026年発売予定。価格は未定となっている。

PARCO GAMESは2025年にパブリッシング事業を開始し、『The Berlin Apartment』『Constance』『南極計画』の3タイトルを販売しており、本作は4作目のパブリッシングタイトルとなる。

パブリッシング発表を記念して、3月20日より開催される『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026』のPARCO GAMESブースでは、既存3タイトルに加え『Finding Polka』のプレイアブル展示・試遊が行われる。会場では本作の世界観を感じられる装飾のほか、来場者には“ポルカ”という紙を使用したしおりが、ウィッシュリスト登録画面を提示した方にはブックカバーと紙袋がプレゼントされる。

なお、開発元lidlocksによる『Finding Polka』の単独出展も同イベント内で実施される。また、3月28日開催の「ゲームパビリオンjp」PARCO GAMESブースでもプレイアブル展示およびノベルティ配布が予定されている。（文＝リアルサウンド編集部）