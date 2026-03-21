「外しすぎだ」「とてもストレスがたまる」準優勝の豪州に母国ファンの不満噴出。なでしこジャパンには脱帽「鉄壁だった」【女子アジア杯】
現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表がホスト国のオーストラリアと対戦。１−０で勝利して2018年以来、２大会ぶりのアジア制覇を果たした。
日本は17分に先制。敵陣ペナルティエリア手前の左寄りでボールを受けた浜野まいかがワントラップから圧巻のミドルシュートをゴール右隅に突き刺す。終盤には猛攻を受ける時間帯もあったなか、このゴールを最後まで守り切った。
いくつか決定機を作りながらもゴールを奪えず、優勝を逃した豪州に母国ファンは落胆。SNS上では、「とてもストレスがたまる」「外しすぎだ」「これだけ攻めても勝てないのか…」「決定力さえあれば勝てた」「決定力と冷静さが欠如している」といった声が上がっている。
一方、なでしこジャパンに対しては「余裕すら感じた」「想像以上に強い」「鉄壁だった」「クオリティに明らかな差があった」「なぜこんなにも規律正しいんだ」「日本からボールを奪うのはほぼ不可能だった」といった反響があった。
日本は今大会６試合で29得点１失点と圧倒的な強さを誇った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこJを優勝に導いた浜野まいかのゴラッソ！
日本は17分に先制。敵陣ペナルティエリア手前の左寄りでボールを受けた浜野まいかがワントラップから圧巻のミドルシュートをゴール右隅に突き刺す。終盤には猛攻を受ける時間帯もあったなか、このゴールを最後まで守り切った。
いくつか決定機を作りながらもゴールを奪えず、優勝を逃した豪州に母国ファンは落胆。SNS上では、「とてもストレスがたまる」「外しすぎだ」「これだけ攻めても勝てないのか…」「決定力さえあれば勝てた」「決定力と冷静さが欠如している」といった声が上がっている。
一方、なでしこジャパンに対しては「余裕すら感じた」「想像以上に強い」「鉄壁だった」「クオリティに明らかな差があった」「なぜこんなにも規律正しいんだ」「日本からボールを奪うのはほぼ不可能だった」といった反響があった。
日本は今大会６試合で29得点１失点と圧倒的な強さを誇った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこJを優勝に導いた浜野まいかのゴラッソ！