なでしこジャパン「タフだな」。最後まで耐え抜いた！ 粘り強い堅守に反響「全体的に守備がいいな」虎の子の１点を守り抜き優勝！【女子アジア杯】
日本女子代表は現地３月21日、女子アジアカップの決勝でオーストラリア女子代表と対戦した。
17分に浜野まいかのゴールで先制。以降はチャンスを作りながらも決め切れず、後半の途中からは劣勢の時間が長くなる。
それでも、なでしこジャパンの選手たちは、身体を張ったディフェンスで対抗。 高橋はながエアバトルで弾き返す。北川ひかるが絞ってピンチを救う。守護神の山下杏也加がビッグセーブを見せる。
集中した守備に、SNS上では「なでしこは全体的に守備がいいな」「タフだな」「超絶アウェイだけど なでしこ頑張ってる！！！」「集中出来てる！いいディフェンス」「なでしこの左SBがうまい」「後半猛攻受けてヒヤヒヤしたけど なでしこ優勝」「大アウェイだったけど凌いで勝った」といった声があがった。
日本は虎の子の１点を守り抜き、１−０で勝利。２大会ぶり３度目の優勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制は日本！浜野まいかのゴラッソ！
17分に浜野まいかのゴールで先制。以降はチャンスを作りながらも決め切れず、後半の途中からは劣勢の時間が長くなる。
それでも、なでしこジャパンの選手たちは、身体を張ったディフェンスで対抗。 高橋はながエアバトルで弾き返す。北川ひかるが絞ってピンチを救う。守護神の山下杏也加がビッグセーブを見せる。
集中した守備に、SNS上では「なでしこは全体的に守備がいいな」「タフだな」「超絶アウェイだけど なでしこ頑張ってる！！！」「集中出来てる！いいディフェンス」「なでしこの左SBがうまい」「後半猛攻受けてヒヤヒヤしたけど なでしこ優勝」「大アウェイだったけど凌いで勝った」といった声があがった。
日本は虎の子の１点を守り抜き、１−０で勝利。２大会ぶり３度目の優勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制は日本！浜野まいかのゴラッソ！