ReoNa、奄美凱旋ライブ『シマユイあまみ』から「結々の唄」ライブ映像をプレミア公開

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ReoNaが「結々の唄」のライブ映像を3月26日20時にプレミア公開する。

■ReoNaが故郷への想いをまっすぐに表現した一曲

この映像は、3月7日にReoNaが故郷の奄美大島で開催した初の凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』で収録されたもの。

公演当日の会場には島内外から約1,000名の観客が集まり、YouTube LIVE配信では約10,000名の同時視聴を記録し、奄美大島をはじめ鹿児島のメディアでも大々的に取り上げられるなど大きな話題となった。

「結々の唄」は、奄美に根付く“結（ゆい）の精神”をテーマに制作された楽曲で、これまで“絶望”に寄り添ってきたReoNaが、故郷への想いをまっすぐに表現した一曲。今回、公開される映像では、ライブ当日の空気感とともに、その世界観を体感できる。

いつものReoNaのライブとはひと味違う『シマユイあまみ』ならではの記念すべき映像をぜひ楽しもう。

また、同公演で発表された『ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM』『ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”』両公演のオフィシャル1次先行がスタートした。詳細はオフィシャルサイトで。

奄美を歌った新曲「結々の唄」は3月7より各配信サービスにて配信中。Spotifyに公開されている『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』のセトリプレイリストにはReoNaのボイスコメントが追加されている。

■リリース情報

2026.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「結々の唄」

■ライブ情報

『ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-』

07/19（日）大阪・Zepp Namba

07/20（月）福岡・DRUM LOGOS

07/25（土）東京・Zepp Haneda

08/08（土）愛知・Zepp Nagoya

08/10（月）宮城・仙台 Rensa

08/21（金）北海道・PENNY LANE

『ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～』

[2027年]

03/06（土）神奈川・ぴあアリーナMM

03/07（日）神奈川・ぴあアリーナMM

■【画像】『ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-』のフライヤー

■【画像】『ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～』のフライヤー

■【画像】ReoNaのアーティスト写真

■関連リンク

ReoNa OFFICIAL SITE

https://www.reona-reona.com/