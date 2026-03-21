3月20日、ロックバンド『OKAMOTO’S（オカモトズ）』が公式サイトを更新。ベーシストのハマ・オカモトが体調不良のため、同日に名古屋市で行われる予定だったライブを中止にすると発表した。

「ハマ・オカモトさんは、ダウンタウンの浜田雅功さんと女優の小川菜摘さんの長男。アメリカのフェンダー社と、史上最年少かつ初のアジア人としてエンドースメント契約を締結したベーシストとして知られています。星野源さんのバックバンドなど、スタジオミュージシャンとしても活躍していますね。タレントとしても活動しており、CMなどへの出演や、テレビ朝日の『ハマスカ放送部』ではMCを務めていました」（芸能記者）

マルチな才能を発揮するハマだが、2024年4月2日に体調不良で休養したことがある。

「精神的なバランスを崩したことが主な理由としており、5カ月間の休養となりました。2024年9月1日からのツアーで復帰しました。復帰時には自身のInstagramで《自分はいったい何のためにここにいて、どんなことで喜んだり、悲しんだりする人間なんだっけ》と自分の気持ちがわからなくなり、精神的なバランスが崩れたと告白しています」（前出・記者）

この前歴があるため、Xでは再び精神的な不調ではないかと心配する声が上がっている。

《ハマオカモトの体調不良ちょくちょくあるイメージ。だいぶ不安定なんかな、心配》

《体弱いんだね ハマくん》

一方、体調不良のきっかけはお笑いコンビ・霜降り明星の粗品の発言ではないかという噂がSNSで広がっている。

「ハマさんがMCを勤める『ハマスカ放送部』は3月24日放送で最終回となり、この件を3月14日放送のニッポン放送『霜降り明星のオールナイトニッポン』で粗品さんが話題にしました。

粗品さんは『ハマ・オカモトなあ…。ハマ・オカモトが、あれやな。テレ東の音楽番組出る時に…』と、テレビ東京の『あのちゃんの電電電波』で共演したときに噛み合わなかった過去を回想。さらに

『俺とあのちゃんのこと、めちゃくちゃバカにして帰ったから。ちゃんと普通に。なんかめちゃくちゃバカにされて帰って行ったし。あのちゃんも俺も食らったし』とハマさんの態度を“告発”したのです。番組が終わるストレスに加え、こうした悪口を言われたことが影響したのではないかと指摘されています」（前出・記者）

そもそも、ハマが粗品を“バカにした”とはどういうことなのか。

「ハマさんが、あのちゃんに対して《フェンダーって知ってます？》と聞いたことが発端のようです。あのちゃんは音楽活動をしており、フェンダーの機材も使用していますし、粗品さんも音楽活動をしています。

こうした発言からミュージシャンに上から目線で見下されたと感じたようです。ボタンの掛け違いくらいの話なのですが、ラジオで大げさに話したため、人によってはショックを受けるでしょうね」（同前）

原因はさておき、体調不良をしっかり直して再び元気な姿を見せてもらいたい。