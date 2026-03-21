【明治安田J1百年構想リーグ】名古屋グランパス 2−1 サンフレッチェ広島（3月18日／豊田スタジアム）

【映像】足裏見えた？「接触」の瞬間

名古屋グランパスのFW山岸祐也が、判定に対して両手を広げて不服な表情をみせたシーンがファンの間で話題を集めている。

3月18日に明治安田J1百年構想リーグ第7節が行われ、名古屋グランパスはホームでサンフレッチェ広島と対戦。

名古屋が1ー0とリードして迎えた18分、MF甲田英將が混戦のこぼれた球を蹴り出すと、どちらのチームのものとも言えないボールに山岸と広島のMF中野就斗が反応した。

結果的に広島の右WBがボールを触った後に名古屋FWが接触すると、主審はファウルと判定。その際に深い接触はなかったものの、相手選手に足の裏を見せたとして山岸にイエローカードが提示された。

これには山岸も思わず「え？俺」という様子で両手を広げて不服な様子。解説を務めていた森粼浩司氏も「少し足の裏が見えたからということかなと。少し厳しい判定になりました。本人も納得していないと思います」と、選手に同情するコメントを残していた。

この判定はSNSでも話題を集め、ファンからも「足裏か？」「山岸のあれがイエローだとすると…」「山岸になんでイエロー出たんや」「山岸とジャメのイエローの判定厳しい」「なんで山岸にイエロー？」「何故カード出たんだろう」「え？！イエローなの？今ので？」と驚きの声があがった。

やや不運な判定で警告が出されてしまった山岸だが、名古屋は彼の貴重な先制ゴールを活かす形で2ー1の勝利を収めている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）