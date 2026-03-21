BTS、7人そろってステージへ「心から感謝の気持ちを伝えたい」 約3年5ヶ月ぶり完全体ライブ開催
20日に5thアルバム『ARIRANG』をリリースしたBTSが、21日午後8時から韓国・光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催。それに先立って、コメントが寄せられた。
【写真】かっこいい！パステル衣装でポーズを決めるBTS
同公演は、2022年10月の『Yet to Come in BUSAN』以来、約3年5ヶ月ぶりの完全体ステージ。BTSは、日本のファンに向けて「長い時間を経て、7人そろって再びステージに立てることをうれしく思います。そして、長い間変わることなく待っていてくださった皆さんに、心から感謝の気持ちを伝えたいです。ステージで直接その思いを届けられる瞬間を楽しみにしています」とコメントを寄せた。
同公演は、Netflixにて全世界単独リアルタイム生中継される。
【写真】かっこいい！パステル衣装でポーズを決めるBTS
同公演は、2022年10月の『Yet to Come in BUSAN』以来、約3年5ヶ月ぶりの完全体ステージ。BTSは、日本のファンに向けて「長い時間を経て、7人そろって再びステージに立てることをうれしく思います。そして、長い間変わることなく待っていてくださった皆さんに、心から感謝の気持ちを伝えたいです。ステージで直接その思いを届けられる瞬間を楽しみにしています」とコメントを寄せた。
同公演は、Netflixにて全世界単独リアルタイム生中継される。