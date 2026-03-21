Ｊ１福岡は２１日、明治安田Ｊ１百年構想リーグＷＥＳＴ第８節でホームＧ大阪戦（ベスト電器スタジアム）に臨み、２―２から突入したＰＫ戦を１４―１３で制し、７連敗を阻止した。最下位の福岡が首位Ｇ大阪を相手に勝ち点２を手にした。ＰＫ戦はＪリーグ最長となる１５人目での決着となった。

泥沼の連敗からの脱出をかけた一戦は、前半１１分に相手のＦＷデニス・ヒュメットに決められて先制を許す苦しい入りとなった。それでも同２２分、セットプレーの流れからＤＦ辻岡佑真が押し込み同点。しかし、同４２分、ＧＫのこぼれ球をＦＷウェルトンに押し込まれて再び勝ち越しを許し、１―２で前半を折り返した。

後半は福岡が押し返す展開となり、攻撃の時間を増やしながら同点を狙い続ける。一進一退の攻防が続く中、終盤までゴールを奪えない時間が続いたが、後半アディショナルタイム、再びセットプレーの流れから辻岡佑真がこの日２点目となる同点弾を決め、土壇場で試合を振り出しに戻した。

勝負はＰＫ戦にもつれ込み、両チームが成功を重ねる中で１５人目までもつれ込む死闘に。福岡は最後まで集中を切らさず１４―１３で競り勝ち、ホームで連敗を止めた。

塚原真也監督は「ホームで勝てたことは非常にうれしい。ここ数試合勝てていなかったので、まず結果を出せたことは良かった」と振り返り「首位相手にも負けていない戦いができた」と内容面を評価。その一方で「失点はコミュニケーションで防げた部分もあった」と課題も挙げた。

２得点の辻岡は「こぼれ球が目の前に来たので思い切って折り返したら入った。２点目もコースが見えたので、流し込めた」と振り返り「同点にして勝ち点３を取りに行こうという気持ちだった」と強調した。