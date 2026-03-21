元AKB48永尾まりや、イケメン格闘家に押し倒されキス ABEMA恋リア「ラブキン2」情熱的な展開にスタジオ驚き「あかん」
【モデルプレス＝2026/03/21】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」の第6話が、18日に放送された。参加者同士のガチキスが映し出された。
【写真】元AKB48、イケメン格闘家とキス
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
第6話では、「3rdモテVOTE」前の"最後の2ショットデート"の模様が描かれた。海を見下ろす崖の上で、元AKB48でモデル兼女優・まりや（永尾まりや）を待っていたのは、格闘家・たいじゅ（白鳥大珠）。まりやは直前まで俳優・ゆうと（奥雄人）と甘いデートを過ごしていたが、たいじゅが「どんな感じだった？」と探りを入れると、「分かんない」と曖昧に誤魔化す。
その後、たいじゅは前日の夜に密かに焼いたという人生初の手作り“チョコパイクロワッサン”をプレゼント。たいじゅの心のこもったサプライズに、まりやは「嬉しい、ありがとう」「手作りのお菓子もらったの初めて」と笑顔を見せた。
そして、海に沈む夕日を眺めながら、ロマンチックな空気に包まれる2人。たいじゅはまりやを見つめ、「目つぶって」とキスをする。さらに、たいじゅはそのままゆっくりとまりやを押し倒し、まりやもたいじゅの首に腕を回す情熱的な展開に。
この大胆すぎる行動に、スタジオのせいやは「あかん、あかん」「これはたいじゅのプレースタイルやな」と興奮の様子。デート後のインタビューで「最高でした」と語ったたいじゅは、「（ゆうとが）ライバルになっても負けるつもりはない」と堂々宣言。一方、まりやは「（ゆうととたいじゅは）全然違う2人なので、良さも違うし、居心地も違う…」「正直、今のところ…迷います」と、複雑な心境を明かした。まりやをめぐるアピール合戦に、せいやは「ゆうととたいじゅ、頂上決戦やな」と注目した。（modelpress編集部）
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◆「ラブパワーキングダム2」
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
◆永尾まりや、イケメン格闘家と2ショットデート
第6話では、「3rdモテVOTE」前の"最後の2ショットデート"の模様が描かれた。海を見下ろす崖の上で、元AKB48でモデル兼女優・まりや（永尾まりや）を待っていたのは、格闘家・たいじゅ（白鳥大珠）。まりやは直前まで俳優・ゆうと（奥雄人）と甘いデートを過ごしていたが、たいじゅが「どんな感じだった？」と探りを入れると、「分かんない」と曖昧に誤魔化す。
その後、たいじゅは前日の夜に密かに焼いたという人生初の手作り“チョコパイクロワッサン”をプレゼント。たいじゅの心のこもったサプライズに、まりやは「嬉しい、ありがとう」「手作りのお菓子もらったの初めて」と笑顔を見せた。
◆永尾まりや、イケメン格闘家から押し倒されキス
そして、海に沈む夕日を眺めながら、ロマンチックな空気に包まれる2人。たいじゅはまりやを見つめ、「目つぶって」とキスをする。さらに、たいじゅはそのままゆっくりとまりやを押し倒し、まりやもたいじゅの首に腕を回す情熱的な展開に。
この大胆すぎる行動に、スタジオのせいやは「あかん、あかん」「これはたいじゅのプレースタイルやな」と興奮の様子。デート後のインタビューで「最高でした」と語ったたいじゅは、「（ゆうとが）ライバルになっても負けるつもりはない」と堂々宣言。一方、まりやは「（ゆうととたいじゅは）全然違う2人なので、良さも違うし、居心地も違う…」「正直、今のところ…迷います」と、複雑な心境を明かした。まりやをめぐるアピール合戦に、せいやは「ゆうととたいじゅ、頂上決戦やな」と注目した。（modelpress編集部）
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